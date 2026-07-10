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চাঁদাবাজির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে সরকার: সরোয়ার তুষার

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  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১০ জুলাই, ২০২৬
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চাঁদাবাজির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে সরকার: সরোয়ার তুষার


রাজশাহী: এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেছেন, নির্বাচনে আগে বিএনপি বলেছিল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। এখন তারা চাঁদাবাজির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন।

শুক্রবার (১০ জুলাই) রাত ৯টায় রাজশাহীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ‘জুলাই পদযাত্রা’ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

তুষার বলেন, পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের সময়ে যেমন খাম্পা ছিল, কারেন্ট ছিল না, বর্তমানেও একই অবস্থা তৈরি হয়েছে। খাম্বা আছে কিন্তু কারেন্ট নাই।

বিএনপিকে উদ্দেশ করে তুষার আরও বলেন, জুলাই আন্দোলন লন্ডন কিংবা সিলং থেকে হয়নি, বাংলাদেশে জনগণ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করেছে। তাদেরকে ছলিম বুজ দিয়ে পার পাবেন না।

হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, আগেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা বিলোপের কারণে জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করেছিল। এখনও যদি জুলাই সনদ মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন না করা হয় তাহলে জনগণ কি করতে হবে-সে পদ্ধতি জানে।

মহানগর এনসিপির আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলীর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক আতিক মুজাহিদ, নারী শক্তির আহ্বায়ক ও এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মনিরা শারমিন, মুখ্য সংগঠন (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম, যুগ্ম-সদস্য সচিব এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসানসহ কেন্দ্রীয় ও রাজশাহী জেলা ও মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।





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