চা বাগান থেকে অস্ত্র উদ্ধার

তিমির বনিক, নিজস্ব প্রতিনিধি:
সিলেটের জৈন্তাপুরের চিকনাগুল এলাকার একটি চা বাগান থেকে এয়ারগান উদ্ধার করেছে র্যাব-৯। তবে এময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। রবিবার (১৮ই জানুয়ারি) রাতে এই অভিযান পরিচালনা করে র্যাব। সোমবার (২০শে জানুয়ারি) দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করে র্যাব-৯এর মিডিয়া সেল।
র্যাব জানায়, চিকনাগুল এলাকার একটি চা বাগানের ভেতর থেকে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে ২টি এয়ারগান উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত এয়ারগানগুলো নাশকতার কাজে ব্যবহার করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে সাধারণ ডায়রির মাধ্যমে এয়ারগানগুলো জৈন্তাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের পর থেকে সোমবার (১৯শে জানুয়ারি) পর্যন্ত র্যাবের অভিযানে ৩৬টি দেশী ও বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র, ১০৪ রাউন্ড গুলি, ম্যাগাজিন-৫টি, ৬৩৩০ গ্রাম বিস্ফোরক, ৩৮টি ডেটোনেটর, ১টি সাউন্ড গ্রেনেড, ৫টি পেট্রোল বোমা এবং বিপুল পরিমাণ এয়ারগানের গুলিসহ ৬৩টি এয়ারগান উদ্ধার করেছে র্যাব-৯।