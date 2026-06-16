জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন আফরোজা আব্বাস

ঢাকা: জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস।
মঙ্গলবার (১৬ জুন) জারি করা এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৮(১) ও ৮(২) অনুযায়ী যোগদানের তারিখ থেকে তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হিসেবে তার কার্যকাল যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ২ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবে।
তিনি আরও বলেন বা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আফরোজা আব্বাসও সরকারের উদ্দেশে সইযুক্ত পত্রের মাধ্যমে যে কোনো সময় পদত্যাগ করতে পারবেন। এ ছাড়া প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে তার এ নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈতনিক হবে।
উল্লেখ্য, আফরোজা আব্বাস হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাসের স্ত্রী। বর্তমানে তিনি মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।