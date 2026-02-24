বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৫:২০ পূর্বাহ্ন
মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda's Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন হবে: জামায়াত রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযান Pakistan qualification scenario: How can Team Pakistan reach T20 World Cup 2026 semi-final despite England defeat? | Cricket News জামালপুরে ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট আইন লঙ্ঘন করে বেকু দিয়ে ফসলি জমি নষ্ট করে ঘের কেটে,দখল করে অন্যের জমি! প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ বৈধ, অপপ্রচার রুখতে পিসিসিপির তীব্র প্রতিবাদ
জামালপুরে ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
এমরান হোসেন, জামালপুর প্রতিনিধি।।

জামালপুরে স্বামী-স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে গভীর রাতে প্রায় ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাতরা একজনকে ধারালো ছুরি দিয়ে আহতসহ বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে।

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাতে পৌর শহরের জঙ্গলপাড়া মিয়া বাড়ি এলাকায় সৈয়দ আব্দুল আল মাসুদের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

সৈয়দ আব্দুল আল মাসুদ জানান, গতরাত অনুমানিক ২টার দিকে তার বাসার দরজা ভেঙে কালো মুখোশ পড়া ২০-২৫ বছর বয়সী চারজন ডাকাত ঘরে প্রবেশ করে। পরে তার ও তার স্ত্রী রুজিনা বেগমের হাত-পা, চোখ ও মুখ বেঁধে বাসার আলমারি ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতরা। এ সময় ডাকাতদের হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে তিনি হাতে আঘাত পান। লুট করে ডাকাতরা চলে গেলে রাত ৩টার দিকে তাঁর স্ত্রী ও তিনি হাত-পা, মুখ ও চোখের বাঁধন খুলে চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা এসে তাদের উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

