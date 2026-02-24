জামালপুরে ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট

এমরান হোসেন, জামালপুর প্রতিনিধি।।
জামালপুরে স্বামী-স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে গভীর রাতে প্রায় ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাতরা একজনকে ধারালো ছুরি দিয়ে আহতসহ বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে।
সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাতে পৌর শহরের জঙ্গলপাড়া মিয়া বাড়ি এলাকায় সৈয়দ আব্দুল আল মাসুদের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
সৈয়দ আব্দুল আল মাসুদ জানান, গতরাত অনুমানিক ২টার দিকে তার বাসার দরজা ভেঙে কালো মুখোশ পড়া ২০-২৫ বছর বয়সী চারজন ডাকাত ঘরে প্রবেশ করে। পরে তার ও তার স্ত্রী রুজিনা বেগমের হাত-পা, চোখ ও মুখ বেঁধে বাসার আলমারি ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতরা। এ সময় ডাকাতদের হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে তিনি হাতে আঘাত পান। লুট করে ডাকাতরা চলে গেলে রাত ৩টার দিকে তাঁর স্ত্রী ও তিনি হাত-পা, মুখ ও চোখের বাঁধন খুলে চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা এসে তাদের উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।