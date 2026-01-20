ট্রাম্পকে ‘আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার’ আখ্যা দিলেন ব্রিটিশ এমপি

গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনড় অবস্থানের বিরুদ্ধে এবার তীব্র আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য (এমপি) এড ডেভি। ট্রাম্পকে একজন ‘আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার’ ও ‘বুলি’ (বলপ্রয়োগকারী) হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, ট্রাম্প মনে করেন তিনি যা চান তা শক্তি প্রয়োগ করেই কেড়ে নিতে পারবেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) এনডিটিভির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।
যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপারের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে এড ডেভি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একজন আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টারের মতো আচরণ করছেন। তিনি একটি মিত্র দেশের সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করার হুমকি দিচ্ছেন, ন্যাটোর অস্তিত্ব সংকটে ফেলছেন এবং গ্রিনল্যান্ড না পেলে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় মিত্রদের ওপর চড়া শুল্ক আরোপের ভয় দেখাচ্ছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘এটি বিশ্ব ও ইউরোপের জন্য একটি অত্যন্ত কঠিন মুহূর্ত। ট্রাম্প কোনো উসকানি ছাড়াই বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, মানুষের জীবিকা ও জাতীয় নিরাপত্তার ওপর আঘাত হানছেন।’
এড ডেভি ট্রাম্পকে ‘যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে আখ্যা দেন এবং ব্যাঙ্গাত্মকভাবে বলেন, হয় তাকে উপঢৌকন দিয়ে শান্ত রাখা হোক, না হয় শক্তভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হোক।