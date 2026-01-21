ঠাকুরগাঁওয়ে খ্রিস্টান যুবাদের নিয়ে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বুধবার, ২১ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৫৭ অপরাহ্ন
  আপডেট সময়: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬
এম এ সালাম রুবেল ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ

সু-শিক্ষার অধিকার, ছেলে-মেয়ে সবার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে নারী, শিশু, যুবক ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁওয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যুবাদের নিয়ে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উত্তরবঙ্গ শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে এই শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সরদার মোস্তফা শাহিন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের এডুকেশন স্পেশালিষ্ট মার্গারেট মালাকার, প্রকল্প কর্মকর্তা রিমো রনি হালদার সহ অন্যান্যরা।

