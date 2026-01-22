শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:২০ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি

ডোমার এনসিপির আহ্বায়ক ইউনুছ আলী, সদস্য সচিব রিপু

  আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
ডোমার এনসিপির আহ্বায়ক ইউনুছ আলী, সদস্য সচিব রিপু


নীলফামারী: ডোমার উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে মোহাম্মদ ইউনুছ আলীকে আহ্বায়ক এবং মো. মাহফুল হোসেন রিপু সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে জেলা কমিটির আহ্বায়ক মো. আব্দুল মজিদ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মো. আখতারুজ্জামান খান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ আবু সালেহ’র সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুমোদিত কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. আসিফ ইকবাল মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আমিনুল ইসলাম ও মো. রুবেল হোসেন, সিনিয়র সদস্য সচিব মোছা. কাজলী বেগম, যুগ্ম সদস্য সচিব মোছা. লাবনী আক্তার, মো. শাহেদ ইসলাম ও মো. আব্দুস ছালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল হাকিম এবং সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুর রহিম ও মো. দুলাল হোসেনকে মনোনীত এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক মো. জাবেদ আলী সরকারসহ আরও ২৮ জন সদস্য নিয়ে এ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটি অনুমোদনের পর জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ও দিনাজপুর অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক আবু সাঈদ লিওন তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডির মাধ্যমে নবগঠিত কমিটির সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।





