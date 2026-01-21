ঢাকা মহানগরী দক্ষিণে ৫ প্রার্থী পেলেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীক

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ এলাকার ৭টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৫টিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ৫ জন প্রার্থী দাঁড়িপাল্লা প্রতীক পেয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী বুধবার (২১ জানুয়ারি) প্রতীক বরাদ্দের ধার্য দিনে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রির্টানিং অফিসার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সকল প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন। সভা শেষে তিনি প্রতীক বরাদ্দ করেন।
রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতীক বরাদ্দে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক পেয়েছেন ঢাকা-৪ আসনে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য সৈয়দ জয়নুল আবেদীন, ঢাকা-৫ আসনে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ কামাল হোসেন, ঢাকা-৬ আসনে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ঢাকা-৭ আসনে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা হাজী হাফেজ এনায়েত উল্লাহ এবং ঢাকা-১০ আসনে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট মো. জসীম উদ্দীন সরকার। অপর দুটি আসনে ১০ দলীয় জোট ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ সমর্থিত ২ প্রার্থী শাপলা কলি প্রতীক পেয়েছেন। তারা হচ্ছেন- ঢাকা-৮ আসনে এনসিপি নেতা নাসিরউদ্দীন পাটোয়ারী ও ঢাকা-৯ আসনে জাবেদ মিয়া রাসিন।