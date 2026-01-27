ঢাবিস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাত্রকল্যাণ পরিষদের (তিতাস) নেতৃত্বে ঐশি-রিফতি

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাত্রকল্যাণ পরিষদের (তিতাস) নেতৃত্বে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রাইয়ান কবীর ঐশি ও সাধারণ সম্পাদক পদে রিফতি আল জাবেদ।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন। নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ শিক্ষার্থীরা ছিলেন ভোটার।
ভোট গ্রহণ পর্ব শেষে সংগঠনের জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সানাউল্লাহ হক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।
সভাপতি পদে রাইয়ান কবির ঐশি টেপা পুতুল মার্কা নিয়ে সর্বাধিক ১৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। আর সাধারণ সম্পাদক পদে রিফতি আল জাবেদ আসলি মোরগ মার্কা নিয়ে সর্বোচ্চ ১৭১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।
ফলাফল ঘোষণার আগে নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ হক বলেন, ‘তিতাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিক্ষার্থীদের একটি সামাজিক সংগঠন। এ প্ল্যাটফর্মে কারোরই ব্যক্তিগত লাভ হয় না। এতে এলাকার শিক্ষার্থীদের লাভই মুখ্য। তিতাস সবার প্রয়াসে এগিয়ে যাক সেটাই কামনা করি।’
নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রিফতি বলেন, ‘আমাদের নির্বাচন অনুষ্ঠানটি তিতাসের সকল ভোটারদের মিলিত প্রয়াসে সফল হয়েছে। আমি সবার আগে তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিতাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলাভিত্তিক স্বনামধন্য প্ল্যাটফর্ম। আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে সবার সমর্থন ও সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের সবাই সাহায্য করবেন।’
সভাপতি রাইয়ান কবির ঐশি বলেন, ‘সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আমার স্বপ্ন ছিল, আমি তিতাসের সভাপতি হয়ে আমার জেলার শিক্ষার্থীদের জন্যে কাজ করব। আপনারা আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করব সবাইকে নিয়েই তিতাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।’