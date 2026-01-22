ঢামেকে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে চিকিৎসককে মারধর, আটক ২

ঢাকা: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক নারী রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ডিউটিরত চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) মধ্যরাতে ঢামেক হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ঢামেক হাসপাতালের নতুন ভবনের সপ্তম তলার ৭০২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাশি বেগম (৩০) নামে এক নারী রোগীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরপরই রোগীর স্বজনরা ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে হট্টগোল শুরু করেন।
অভিযোগ রয়েছে, এ সময় পুরান ঢাকার লালবাগ ও কামরাঙ্গীরচরসহ আশপাশের এলাকা থেকে আসা ২০-৩০ জন বহিরাগতরা ওয়ার্ডে ঢুকে ডিউটিরত এক চিকিৎসককে মারধর করেন। চিকিৎসককে রক্ষা করতে গিয়ে হাসপাতালের আরও দুইজন কর্মীও হামলার শিকার হন।
এ বিষয়ে নতুন ভবনের ৭০২ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড মাস্টার মো. রিয়াজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এক নারী রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বহিরাগতরা ডিউটিরত চিকিৎসকের ওপর হামলা চালায়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে স্বজনদের সঙ্গে বহিরাগতরাও ওয়ার্ডে জড়ো হয়ে সহিংসতা শুরু করে।
চিকিৎসকদের ওপর হামলার খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও ইন্টার্ন চিকিৎসকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হামলাকারীদের বিতাড়িত করেন। পাশাপাশি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা জরুরি বিভাগের সব গেট বন্ধ করে দেয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ বক্সের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালে সেনাবাহিনী, র্যাব ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত হন। ভোর থেকে আবার চিকিৎসা সেবা চালু হয়।’
হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, ‘রোগী মারা গেলে স্বজনদের মধ্যে আবেগ কাজ করতেই পারে। তারা লিখিত অভিযোগ করতে পারেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসকের ওপর হাত তোলা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া এই ঘটনা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। এ ধরনের ঘটনা আগেও ঢাকা মেডিকেলে ঘটেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।’
এদিকে শাহবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, চিকিৎসক মারধরের ঘটনায় দুইজনকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ মামলা করলে মামলা নেওয়া হবে। রাতে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি বিভগের সব গেট বন্ধ করে দেয়। তবে ভোরে আবার খুলে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।