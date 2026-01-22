শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:১৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
নোয়াখালীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ: শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি তথাকথিত একটি দল নির্বাচনকে ঘিরে ধর্মীয় অনুভূতিতে পূজি করে বেহেস্তের টিকিট বিক্রি করছে Palash Muchhal Accused Of Rs 40 Lakh Fraud In Sangli; Police Launch Preliminary Probe | Bollywood News Sophie Devine stars as Gujarat Giants crush UP Warriorz by 45 runs | Cricket News Sri Lanka seal 19-run win over England in opening ODI | Cricket News BTS 2026 Arirang World Tour Tickets Go Live: Full Presale Timings, Cities And Cheapest Deals | Korean News কুমিল্লায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারে বাধা, সংঘর্ষে গাড়ি ভাঙচুর Pune Grand Tour | ‘Never seen such a big crowd’: How India and Indians embrace cycling | More sports News After Dhurandhar, Sunny Deol’s Border 2 Faces Gulf Ban Ahead Of Big 2026 Release | Bollywood News জামায়াতের সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব করতে চায়’ যুক্তরাষ্ট্র
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

তথাকথিত একটি দল নির্বাচনকে ঘিরে ধর্মীয় অনুভূতিতে পূজি করে বেহেস্তের টিকিট বিক্রি করছে

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ২ সময় দেখুন

তিমির বনিক, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ১৯৭১ সালে একটি দল স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে। সেই একই দল এখন আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে তথাকথিত ‘বেহেস্তের টিকিট’ বিক্রি করছে, যা স্পষ্টতই শিরক ও গুরুতর গুনাহের শামিল। তিনি অভিযোগ করেন আসন্ন নির্বাচনে কীভাবে কারচুপি করা যায়, সে লক্ষ্যে তারা ব্যালট পেপার নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক মেকানিজম তৈরি করছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকাল ৩ টার দিকে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়নের আইনপুর মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রথম নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে এসব কথা বলেন তারেক রহমান।

বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা বিজয়ী হলে কৃষক, চা-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষদের ফ্যামেলি কার্ড দেওয়া হবে, সেইসাথে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং বেকারদের জীবনে নতুন আশার দুয়ার খুলে দেওয়া হবে।

দীর্ঘ ২২ বছর পর মৌলভীবাজারের মাটিতে পা রাখেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর আগে ২০০৪ সালের আগস্টে মৌলভীবাজারে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি সদর উপজেলার একাটুনা ইউনিয়নে এসেছিলেন। সে সময় তিনি দলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফয়জুল করিম ময়ূন এর সভাপতিত্বে ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান এবং জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আব্দুর রহিম রিপন এর যৌথ সঞ্চালনায় জনসভায় বক্তব্য রাখেন জেলার চারটি সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা। তারা হলেন—মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা-জুড়ী) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু,

মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকু, মৌলভীবাজার-৩ (সদর-রাজনগর) আসনের প্রার্থী এম নাসের রহমান এবং মৌলভীবাজার-৪ (কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল) আসনের প্রার্থী মুজিবুর রহমান চৌধুরী।

এছাড়াও বক্তব্য দেন হবিগঞ্জ সদর আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী জিকে গৌছসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলা সদরসহ সাতটি উপজেলা থেকে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা রঙিন ক্যাপ পরে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলে আসতে থাকেন। সকাল ১১টা থেকে স্থানীয় নেতাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জনসভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিকাল পৌনে ৩টার দিকে তারেক রহমান জনসভাস্থলে পৌঁছালে লাখো নেতাকর্মীদের স্লোগান, করতালি ও মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো মাঠ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনেই তারেক রহমানের আগমন ঘিরে মৌলভীবাজারে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই শেরপুর আইনপুর খেলার মাঠে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে। মাঠটি বর্ণিল সাজে সাজানো হয় এবং শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করেন।

জনসভায় অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা জানান, দীর্ঘ ১৭ বছর পর প্রিয় নেতার বক্তব্য শোনার সুযোগ পেয়ে তারা আবেগাপ্লুত। বিএনপি কর্মী দুলন ও মাসুম বলেন, “আমরা আমাদের নেতাকে এক নজর দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। আজ সেই অপেক্ষা পূরণ হয়েছে।”

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
নোয়াখালীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ: শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি

নোয়াখালীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ: শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি

Palash Muchhal Accused Of Rs 40 Lakh Fraud In Sangli; Police Launch Preliminary Probe | Bollywood News

Palash Muchhal Accused Of Rs 40 Lakh Fraud In Sangli; Police Launch Preliminary Probe | Bollywood News

BTS 2026 Arirang World Tour Tickets Go Live: Full Presale Timings, Cities And Cheapest Deals | Korean News

BTS 2026 Arirang World Tour Tickets Go Live: Full Presale Timings, Cities And Cheapest Deals | Korean News

কুমিল্লায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারে বাধা, সংঘর্ষে গাড়ি ভাঙচুর

কুমিল্লায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারে বাধা, সংঘর্ষে গাড়ি ভাঙচুর

After Dhurandhar, Sunny Deol’s Border 2 Faces Gulf Ban Ahead Of Big 2026 Release | Bollywood News

After Dhurandhar, Sunny Deol’s Border 2 Faces Gulf Ban Ahead Of Big 2026 Release | Bollywood News

জামায়াতের সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব করতে চায়’ যুক্তরাষ্ট্র

জামায়াতের সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব করতে চায়’ যুক্তরাষ্ট্র

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST