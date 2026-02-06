শনিবার, ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:১৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Border 2 Box Office Day 15: Sunny Deol’s War Epic Nears ₹300 Crore Despite Third Friday Dip | Bollywood News T20 World Cup: USA’s Saurabh Netravalkar says players do not discuss India-Pakistan issues | Cricket News তারেক রহমানকে ডা. শফিকুর রহমানের উন্মুক্ত আলোচনার আমন্ত্রণ মৌলভীবাজার জেলার একমাত্র নারী প্রার্থী নোশিন তাসনিম চৌধুরী দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা গড়ে তুলব –দীপেন দেওয়ান কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বিটকয়েন: সম্ভাবনা ও ঝুঁকি দুইই বাড়ছে “দেশের চাবি আপনার হাতে”এই স্লোগানেও চা শ্রমিকদের অজানা গণভোট কি! জাকসু ভিপির ছাত্রদলে যোগদান
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

তারেক রহমানকে ডা. শফিকুর রহমানের উন্মুক্ত আলোচনার আমন্ত্রণ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৩০ সময় দেখুন
তারেক রহমানকে ডা. শফিকুর রহমানের উন্মুক্ত আলোচনার আমন্ত্রণ


ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান উন্মুক্ত আলোচনার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফাইড পেজ থেকে এক পোস্ট করেন জামায়াত আমির। পোস্টে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভেরিফাইড আইডিটি ট্যাগ করেছেন তিনি।

তিনি ইংরেজিতে যা লিখেছেন

‘জনাব তারেক রহমান,’

‘তরুণ প্রজন্মের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। রাজনীতি যে শালীন, দায়িত্বশীল এবং সংঘাতমুক্ত হতে পারে, তা প্রমাণ করার জন্য আসুন, গণমাধ্যমের সামনে ও জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার জন্য এমন একটি মানদণ্ড স্থাপন করি, যা হবে সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ।’

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের ফেসবুক পোস্ট।

তিনি আরও লিখেছেন, ‘আপনি যেহেতু আপনার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, তাই আমি আপনাকে একটি উন্মুক্ত মঞ্চে সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যেখানে আমরা জাতির সামনে নিজ নিজ ইশতেহার উপস্থাপন করব এবং জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Border 2 Box Office Day 15: Sunny Deol’s War Epic Nears ₹300 Crore Despite Third Friday Dip | Bollywood News

Border 2 Box Office Day 15: Sunny Deol’s War Epic Nears ₹300 Crore Despite Third Friday Dip | Bollywood News

মৌলভীবাজার জেলার একমাত্র নারী প্রার্থী নোশিন তাসনিম চৌধুরী দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন

নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা গড়ে তুলব –দীপেন দেওয়ান

নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা গড়ে তুলব –দীপেন দেওয়ান

কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার

কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার

Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations

Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations

বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বিটকয়েন: সম্ভাবনা ও ঝুঁকি দুইই বাড়ছে

বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বিটকয়েন: সম্ভাবনা ও ঝুঁকি দুইই বাড়ছে

Border 2 Box Office Day 15: Sunny Deol’s War Epic Nears ₹300 Crore Despite Third Friday Dip | Bollywood News
Border 2 Box Office Day 15: Sunny Deol’s War Epic Nears ₹300 Crore Despite Third Friday Dip | Bollywood News
T20 World Cup: USA’s Saurabh Netravalkar says players do not discuss India-Pakistan issues | Cricket News
T20 World Cup: USA’s Saurabh Netravalkar says players do not discuss India-Pakistan issues | Cricket News
তারেক রহমানকে ডা. শফিকুর রহমানের উন্মুক্ত আলোচনার আমন্ত্রণ
তারেক রহমানকে ডা. শফিকুর রহমানের উন্মুক্ত আলোচনার আমন্ত্রণ
মৌলভীবাজার জেলার একমাত্র নারী প্রার্থী নোশিন তাসনিম চৌধুরী দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন
নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা গড়ে তুলব –দীপেন দেওয়ান
নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা গড়ে তুলব –দীপেন দেওয়ান
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বিটকয়েন: সম্ভাবনা ও ঝুঁকি দুইই বাড়ছে
বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বিটকয়েন: সম্ভাবনা ও ঝুঁকি দুইই বাড়ছে
“দেশের চাবি আপনার হাতে”এই স্লোগানেও চা শ্রমিকদের অজানা গণভোট কি!
“দেশের চাবি আপনার হাতে”এই স্লোগানেও চা শ্রমিকদের অজানা গণভোট কি!
জাকসু ভিপির ছাত্রদলে যোগদান
জাকসু ভিপির ছাত্রদলে যোগদান
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST