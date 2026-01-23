শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:২৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Abhinav Shukla Slams Troll For Body-Shaming Ira Khan Over Marathon Outfit | Bollywood News অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট গর্তে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু T20 World Cup row: ICC considers ‘strict action’ against Bangladesh; Jay Shah in Dubai for final decision | Cricket News Badlapur To Bhediya, Must-Watch Varun Dhawan Films Before Border 2 | Bollywood News দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে হত্যাচেষ্টা, জামায়াতের নিন্দা Iva Jovic leans on Novak Djokovic advice to script breakthrough Australian Open run | Tennis News রাজশাহীতে অভিনব প্রতারক গ্রেপ্তার Martin Short Shares How He Nearly Wrecked Selena Gomez And Benny Blanco’s Wedding Cake | Hollywood News Sarfaraz Khan sends strong message to Gautam Gambhir with dominant Ranji Trophy double hundred | Cricket News সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে: ফখরুল
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে হত্যাচেষ্টা, জামায়াতের নিন্দা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১ সময় দেখুন
দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে হত্যাচেষ্টা, জামায়াতের নিন্দা



ঢাকা: ঢাকা-৭ আসনে জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী হাজী হাফেজ এনায়েত উল্লাহকে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির আব্দুস সবুর ফকির বলেন, অবৈধ […]

The post দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে হত্যাচেষ্টা, জামায়াতের নিন্দা first appeared on Sarabangla | Breaking News | Sports | Entertainment.



Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Abhinav Shukla Slams Troll For Body-Shaming Ira Khan Over Marathon Outfit | Bollywood News

Abhinav Shukla Slams Troll For Body-Shaming Ira Khan Over Marathon Outfit | Bollywood News

অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট গর্তে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট গর্তে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

Badlapur To Bhediya, Must-Watch Varun Dhawan Films Before Border 2 | Bollywood News

Badlapur To Bhediya, Must-Watch Varun Dhawan Films Before Border 2 | Bollywood News

রাজশাহীতে অভিনব প্রতারক গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে অভিনব প্রতারক গ্রেপ্তার

Martin Short Shares How He Nearly Wrecked Selena Gomez And Benny Blanco’s Wedding Cake | Hollywood News

Martin Short Shares How He Nearly Wrecked Selena Gomez And Benny Blanco’s Wedding Cake | Hollywood News

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে: ফখরুল

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে: ফখরুল

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST