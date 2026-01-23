দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে হত্যাচেষ্টা, জামায়াতের নিন্দা

ঢাকা: ঢাকা-৭ আসনে জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী হাজী হাফেজ এনায়েত উল্লাহকে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির আব্দুস সবুর ফকির বলেন, অবৈধ […]
The post দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে হত্যাচেষ্টা, জামায়াতের নিন্দা first appeared on Sarabangla | Breaking News | Sports | Entertainment.