নরসিংদীতে ৭ বছরের শিশু ধর্ষণ; ধর্ষককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

  • আপডেট সময়: সোমবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৬
নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীতে ৭ বছর বয়সি এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষক আবুল কালাম (৪০)-কে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে নরসিংদী সদর উপজেলার বালুসাইর গ্রামে ঘটে এ ঘটনাটি।

ধর্ষণের শিকার ওই শিশু স্থানীয় বালুসাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণির ছাত্রী। অপরদিকে অভিযুক্ত আবুল কালাম একই এলাকার মৃত হালিম মাষ্টারের ছেলে।

ভুক্তভোগী স্বজনরা জানান, সকালে শিশুটি বিদ্যালয়ে যান, বিদ্যালয় ছুটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে শিশুটিকে ফুসলিয়ে আবুল কালাম তার নিজ ঘরে নিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। এসময় শিশুটির ডাকচিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে ধর্ষক আবুল কালামকে আটক করে। এসময় সে তার ভুল শিকার করে বলেন,ক আমাকে ক্ষমা করে দিন।’ এঘটনায় উত্তেজিত জনতা ধর্ষক আবুল কালামের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে। পরে তাকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয়রা

ধর্ষণের শিকার শিশুটিকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। এ ঘটনায় স্বজনরা ধর্ষণের বিচার দাবী করে একটি মিছিল বের করে। মিছিলে ধর্ষক আবুল কারামের ফাঁসির দাবি করেন।

মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, শিশু ধর্ষণের অভিযোগে আবুল কালাম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এই বিভাগের আরও খবর
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের ৫৫তম শাহাদাৎবার্ষিকীতে পিসিসিপির গভীর শ্রদ্ধা ও জাতি গঠনে তাঁর আদর্শ ধারণের আহ্বান

কর্ণফুলীতে ২৬০০০ শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা দেওয়া হবে

কুতুবদিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ইউএইচএফপিও ডা. রেজাউল হাসান গুরুতর আহত

ইরানে ২ ইসরায়েলি গুপ্তচরের ফাঁসি কার্যকর

কর্ণফুলীতে ৩১২ কোটি টকার অবৈধ জাল জব্দ

নির্ধারিত সময়ের পর দোকান খোলা রাখায় সতর্কতা: কুতুবদিয়ায় অভিযান

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের ৫৫তম শাহাদাৎবার্ষিকীতে পিসিসিপির গভীর শ্রদ্ধা ও জাতি গঠনে তাঁর আদর্শ ধারণের আহ্বান
কর্ণফুলীতে ২৬০০০ শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা দেওয়া হবে
কুতুবদিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ইউএইচএফপিও ডা. রেজাউল হাসান গুরুতর আহত
ইরানে ২ ইসরায়েলি গুপ্তচরের ফাঁসি কার্যকর
কর্ণফুলীতে ৩১২ কোটি টকার অবৈধ জাল জব্দ
নির্ধারিত সময়ের পর দোকান খোলা রাখায় সতর্কতা: কুতুবদিয়ায় অভিযান
পুকুরে বিষ দিয়ে ৩০ লাখ টাকার মাছ নিধন
IPL 2026: ‘Jaw dropping’- Shreyas Iyer stunned by Arya–Connolly destruction show | Cricket News
প্রধানমন্ত্রীর সিলেট সফর ২ মে, উদ্বোধন করবেন একাধিক প্রকল্প
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
