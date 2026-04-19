নরসিংদীতে ৭ বছরের শিশু ধর্ষণ; ধর্ষককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে ৭ বছর বয়সি এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষক আবুল কালাম (৪০)-কে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে নরসিংদী সদর উপজেলার বালুসাইর গ্রামে ঘটে এ ঘটনাটি।
ধর্ষণের শিকার ওই শিশু স্থানীয় বালুসাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণির ছাত্রী। অপরদিকে অভিযুক্ত আবুল কালাম একই এলাকার মৃত হালিম মাষ্টারের ছেলে।
ভুক্তভোগী স্বজনরা জানান, সকালে শিশুটি বিদ্যালয়ে যান, বিদ্যালয় ছুটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে শিশুটিকে ফুসলিয়ে আবুল কালাম তার নিজ ঘরে নিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। এসময় শিশুটির ডাকচিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে ধর্ষক আবুল কালামকে আটক করে। এসময় সে তার ভুল শিকার করে বলেন,ক আমাকে ক্ষমা করে দিন।’ এঘটনায় উত্তেজিত জনতা ধর্ষক আবুল কালামের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে। পরে তাকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয়রা
ধর্ষণের শিকার শিশুটিকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। এ ঘটনায় স্বজনরা ধর্ষণের বিচার দাবী করে একটি মিছিল বের করে। মিছিলে ধর্ষক আবুল কারামের ফাঁসির দাবি করেন।
মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, শিশু ধর্ষণের অভিযোগে আবুল কালাম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
