সিএজি কার্যালয়ের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরপুরে বিশেষ সেবা কার্যক্রম

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধি: বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিট জেনারেল (সিএজি) কার্যালয়ের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে সপ্তাহব্যাপী ‘বিশেষ সেবা কার্যক্রম’- মঙ্গলবার (১২ মে) সকালে নাগরপুর উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
সিএজি কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ১১মে থেকে আগামী ১৯ মে পর্যন্ত মোট সাত কার্যদিবসব্যাপী এ বিশেষ সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কর্মসূচির আওতায় পেনশন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, জিপিএফ হিসাব হালনাগাদ এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা দ্রুত ও সহজভাবে প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অডিটর তাপস সূত্রধর, অলি সাহা, মো. সোহায়েব খান ও শাহআলম।
অনুষ্ঠানে বিশেষ সেবা গ্রহীতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহীন রুবা আক্তার ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিপুল সংখ্যক পেনশনভোগী। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান, সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি কমিয়ে দ্রুত ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ সেবা কার্যক্রম চলাকালীন পেনশনভোগীরা সহজেই তাদের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা পেনশনভোগী ও সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সরকারি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তারা।

