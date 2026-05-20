বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০২৬, ০১:৩৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
রাজশাহীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই যুবক আহত IPL 2026 | Will MS Dhoni play CSK’s final league match vs Gujarat Titans? Franchise shares big update | Cricket News নাগরপুরে ৩০ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার ‘I Questioned Everything’: Siddharth Gupta Opens Up About Decade-Long Struggle Before Krishnavataram | Bollywood News বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৬ নাশকতার চেষ্টা, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের তিনজন গ্রেফতার ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতি ওয়ার্ডে জরিপ হচ্ছে: ডিএসসিসি প্রশাসক এক মাসের ছুটিতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজন কৃৃষককে ২৫৬ টি নিয়ম মেনে ফসল উৎপাদন করতে হয়। রাজশাহীতে থেকে সকল রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নাশকতার চেষ্টা, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের তিনজন গ্রেফতার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২০ মে, ২০২৬
  • ৪৮ সময় দেখুন
নাশকতার চেষ্টা, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের তিনজন গ্রেফতার


ঢাকা: রাজধানীর তুরাগ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নাশকতার চেষ্টার সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২০ মে) ডিএমপি’র উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি মিডিয়া) এনএম নাসিরুদ্দিন এ তথ্য জানান।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি শিপন সেওজাল (৪৩), ছাত্রলীগ কর্মী মিজানুর রহমান ওরফে নিহাজ খান (৩৭) ও রায়হান আলী (২৪)। এসময় তাদের থেকে দুইটি ব্যানার উদ্ধার করা হয়।

উপ-পুলিশ কমিশনার বলেন, বুধবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তুরাগ থানাধীন ১৫নং সেক্টর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তুরাগ থানার একটি টিম। অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের দুইটি ব্যানারসহ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় জানা যায়, গ্রেফতারকৃতরা আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের নির্দেশে দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে এবং বড় ধরনের অঘটন ঘটানোর উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল এবং নিষিদ্ধ সংগঠনের পক্ষে স্লোগান দেওয়ার চেষ্টা করছিল। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাজশাহীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই যুবক আহত

রাজশাহীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই যুবক আহত

নাগরপুরে ৩০ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

নাগরপুরে ৩০ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

‘I Questioned Everything’: Siddharth Gupta Opens Up About Decade-Long Struggle Before Krishnavataram | Bollywood News

‘I Questioned Everything’: Siddharth Gupta Opens Up About Decade-Long Struggle Before Krishnavataram | Bollywood News

বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৬

বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৬

একজন কৃৃষককে ২৫৬ টি নিয়ম মেনে ফসল উৎপাদন করতে হয়।

একজন কৃৃষককে ২৫৬ টি নিয়ম মেনে ফসল উৎপাদন করতে হয়।

রাজশাহীতে থেকে সকল রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক

রাজশাহীতে থেকে সকল রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom