বাংলাদেশ

নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা গড়ে তুলব –দীপেন দেওয়ান

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৩৬ সময় দেখুন
নির্বাচনে বিজয়ী হলে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা গড়ে তুলব –দীপেন দেওয়ান

আহমদ বিলাল খান:

বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখনই জনগণের উন্নয়ন সম্ভব। আপনারা আমাকে সমর্থন করলে নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে এলাকার সঠিক উন্নয়ন নিশ্চিত করব। রাঙামাটি-২৯৯ সংসদীয় আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) নানিয়ারচর বাজারে ভোটারদের সঙ্গে আলোচনায় এই মন্তব্য করেন।

তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। মা-বোনসহ সকল এলাকাবাসী ঐদিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হবেন। যারা আজকে আসতে পারেননি, তাদেরকেও সালাম পৌঁছে দিন এবং জানান, তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমাকে জয়যুক্ত করতে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আমি পূর্ণ করব।

দীপেন দেওয়ান ভোটারদের আশ্বাস দেন, আপনাদের বিশ্বাস ও সমর্থনের মাধ্যমে রাঙামাটিতে নতুন উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করব। আমাদের লক্ষ্য শুধু উন্নয়ন নয়, ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করাও।

রাঙামাটি জেলা বিএনপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসংযোগ ও পথসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মামুনুর রশীদ মামুন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম পনির, নিজাম উদ্দিন, আব্দুল মান্নান, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আলী বাবর, যুগ্ম সম্পাদক দেবজ্যোতি চাকমা, অর্থ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, ড্যাবের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. জীবক চাকমাসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা উল্লেখ করেন, পাহাড়ি এই জনপদে বিএনপির জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় নিশ্চিত করতে মাঠে সক্রিয় থাকতে হবে।

পথসভা শেষে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে নানিয়ারচর বাজারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করা হয়। এতে স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

