নীলফামারীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা গ্রেফতার

নীলফামারী: সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় জেলা ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ ঘোষিত) সাবেক সহ-সভাপতি আল শাহরিয়ার শাকিলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৬ জুন) দুপুরে নীলফামারী সদর উপজেলার পৌরসভার সওদাগরপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে নীলফামারী সদর থানা পুলিশ।
নীলফামারী সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিল্লুর রহমান জানান, নিষিদ্ধ ঘোষিত জেলা ছাত্রলীগ নেতাকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা ছিল। গ্রেফতারের পর তাকে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।