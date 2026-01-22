শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:১৭ পূর্বাহ্ন
নোয়াখালীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ: শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

নোয়াখালীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ: শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি

  আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর মোরশেদ আলম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম সারওয়ারের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার সকালে সোনাইমুড়ী উপজেলার বিদ্যালয়ের সামনে এ সাধারণ শিক্ষার্থী ব্যানারে এ কর্মসূচী পালন করে তারা।

বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ১৩টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনে। এর মধ্যে বেতন বন্ধ ও শোকজ বিনা কারণে সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ একাধিক সিনিয়র শিক্ষকের বেতন মাসের পর মাস বন্ধ রাখা এবং কথায় কথায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান।নিরাপত্তা প্রহরী, আয়া এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ আনে তারা।
এ ছাড়া নামমাত্র মূল্যে কম্পিউটার ল্যাবের আসবাবপত্র ও পুরাতন সরঞ্জাম বিক্রি এবং নতুন ভবনের আসবাবপত্র আত্মসাৎ। এসএসসির ফরম পূরণে নির্ধারিত ফি-র চেয়ে অতিরিক্ত (৩০০০ থেকে ৮০০০ টাকা পর্যন্ত) আদায় এবং শিক্ষা অফিস থেকে বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠে।

আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে অংশগ্রহণ করে।আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা “দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চাই” বলে স্লোগান দেয়।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক শিক্ষার্থী জানান, “আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির কারণে শিক্ষকরাও সবসময় আতঙ্কে থাকেন। আমরা এই দূষিত পরিবেশ থেকে মুক্তি চাই এবং অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি।”

এ দিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারনে গত চারদিন থেকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছে প্রধান শিক্ষক। ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে প্রধান ফটক ও প্রধান শিক্ষক কার্যালয়ে তালা মেরে দিয়েছে।

এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক গোলাম সারওয়ার তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন আপনারা চাইলে আমি সকল ডকুমেন্টস দেখাতে পারব। ছাত্ররা যে অভিযোগ তুলে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

স্থানীয় সচেতন মহল ও অভিভাবকবৃন্দ বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

