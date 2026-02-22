সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:০৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত

  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
ঢাকা: রাজধানীর পান্থপথ এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শফিকুর রহমান (৫৫) নামে ওয়ার্ড বিএনপি এক নেতা আহত হয়েছেন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।

রোববার (২২ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সের বিপরীত পাশে জুতার মার্কেটের সামনে গুলির এই ঘটনা ঘটে।

শফিকুর রহমানকে হাসপাতালে নিয়ে আসা জুতার দোকানদার মনির হোসেন জানান, শফিকুর রহমান কলাবাগান থানার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া, তিনি ওই এলাকার ফুটপাতের দোকানগুলোতে জুতা সাপ্লাই দেন।

মনির হোসেন জানান, কয়েকদিন ধরেই স্থানীয় কয়েকজন চাঁদাবাজ শফিকুর রহমানের কাছে চাঁদা দাবি করছিল। তারাই আজ ওই এলাকায় শফিকুর রহমানকে একা পেয়ে চাঁদা দাবি করে এবং তাদের ফোন কেন ধরে না- তা জানতে চায়। এক পর্যায়ে তারা শফিকুরকে গুলি করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

পরে আহত শফিকুর রহমানকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার বাম হাতের তালু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তবে সেটি বেরিয়ে গেছে বলে দাবি তাদের।

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, শফিকুর রহমানকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার বাম হাতে তালুতে জখম রয়েছে। ঘটনাটি কলাবাগান থানা পুলিশ তদন্ত করছে।





