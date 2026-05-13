প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাবি’র আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন: আসিফ নজরুল

ঢাকা: সাবেক আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। বুধবার (১৩ মে) রাত ১২ টায় নিজের ভেরিফাইড ফেইসবুক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন।
ফেইসবুক পোস্টে আসিফ নজরুল লিখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন কি না এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। তিনি অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৮৫-৮৬ ব্যাচে আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন, মাস দুয়েক ক্লাসও করেছেন। আইন বিভাগের উপরের ব্যাচের একজন ছাত্র হিসেবে তখনই বিষয়টা জানতাম আমি।’
সদ্য সাবেক এই আইন উপদেষ্টা আরও লিখেন, ‘তারেক রহমানের সহপাঠীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অতি পরিচিত মানুষ রয়েছেন। সাবেক স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী, সাবেক উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান, আপিল বিভাগের বর্তমান বিচারপতি ফারাহ মাহবুব তারেক রহমানের সহপাঠী ছিলেন।’
আসিফ নজরুল উল্লেখ করেন, ‘তখন এরশাদের প্রবল শাসন ছিল দেশে। এরশাদ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। সম্ভবত নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তারেক রহমানের ঢাবির পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়।’
উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার (১২ মে) প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যান। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আয়োজনে ‘বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা রূপান্তর: টেকসই উৎকর্ষতার রোডম্যাপ’ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এর পর তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী ঢাবির ছাত্র ছিলেন কি না- এটা নিয়ে ওইদিন থেকেই আলোচনা চলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আসিফ নজরুল ফেইসবুক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি খোলাসা করলেন।