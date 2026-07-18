ফিলিস্তিনি বন্দিদের কারাগারে কুমির রাখার পরিকল্পনা ইসরায়েলের

ফিলিস্তিনি বন্দিদের রাখার জন্য কুমিরে ঘেরা পরিখাবিশিষ্ট সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কারাগার নির্মাণের পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল। দেশটির পরিবেশ সুরক্ষামন্ত্রী ইদিত সিলমান নীল নদের কুমিরকে নতুন একটি আইনি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যার ফলে নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র কুমির নিজেদের হেফাজতে রাখতে পারবে।
ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির দক্ষিণাঞ্চলের কেতজিওত সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কারাগারে প্রথমে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চান। কারাগারটি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক অভিবাসন আটককেন্দ্র ‘অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ’-এর আদলে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
তবে ইসরায়েলের নেচার অ্যান্ড পার্কস অথরিটি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। সংস্থাটি বলেছে, বন্যপ্রাণী কেবল শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে রাখা যায়; নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার আইনসম্মত নয়। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা নেতা দ্রোরিও বলেন, এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক বা বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ নেই।
মানবাধিকার ও প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলোর পাশাপাশি পরিবেশবিদদেরও এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি রয়েছে। তাদের মতে, বন্যপ্রাণীকে নিরাপত্তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা অনৈতিক এবং বিদ্যমান আইনের চেতনাবিরোধী।
উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডার জলাভূমি এলাকায় নির্মিত ‘অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ’ আটককেন্দ্রটি পরিবেশগত উদ্বেগের কারণে আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি বন্ধ করে দেওয়া হয়।