শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারী ২০২৬, ০৪:০৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি

‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬
‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান


ঢাকা: জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির ঘোষিত ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

নির্বাচনি প্রচারের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত পডকাস্টের প্রথম পর্বে তিনি এ কর্মসূচির লক্ষ্য, সুবিধা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তুলে ধরেন।

পডকাস্টে তারেক রহমান জানান, ক্ষমতায় এলে পর্যায়ক্রমে দেশের চার কোটি পরিবারকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’-এর আওতায় আনা হবে। এ কার্ডের মাধ্যমে গৃহিণীরা প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা সহায়তা পাবেন, যা নগদ অথবা পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কেনার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

তিনি বলেন, ‘ফ্যামিলি কার্ডের সুফলে পরিবারগুলো সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে। সেই সঞ্চিত অর্থ সন্তানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষায় ব্যয় করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের গৃহিণীরা চাইলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি করতে পারবেন।’

কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি জানান, কর্মসূচিটি পরিবারভিত্তিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথমে গ্রামীণ এলাকা এবং শহরের দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতিটি পরিবারের গৃহকর্ত্রী—মা বা স্ত্রী—কার্ডটি পাবেন, যেখানে নাম, নির্দিষ্ট নম্বর, মেয়াদ ও স্ক্যানযোগ্য চিহ্ন থাকবে।

তারেক রহমান বলেন, ‘এ কর্মসূচি ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করে তোলাই লক্ষ্য।’ এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার সুযোগ পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিকে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেন, ‘পডকাস্টের মাধ্যমে তারেক রহমান সরাসরি জনগণের সামনে দলের দর্শন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নযোগ্য অঙ্গীকার তুলে ধরছেন। পর্যায়ক্রমে ফ্যামিলি কার্ডের পাশাপাশি কৃষক কার্ড, পরিবেশ সুরক্ষা, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনাও পডকাস্টে আলোচনায় আসবে।’





Rani Mukerji Opens Up About Losing Her Second Child Due To Miscarriage: ‘My Sense Of Loss…’ | Bollywood News

মৌলভীবাজারে পোস্টার বিহীন নির্বাচন, বেড়েছে স্বচ্ছতা

ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র গলফ মাঠ খুঁড়ে চা চাষের উদ্যোগে নিন্দা

শ্রীমঙ্গলে এনসিপি’র পথসভা

তিন প্রার্থী এক মঞ্চে: চুয়াডাঙ্গা-২ আসন , জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নের অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে রাঙামাটিতে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাই সুষ্ঠু নির্বাচনের মূল শক্তি -এ কে এম আব্দুল হাকিম

Rani Mukerji Opens Up About Losing Her Second Child Due To Miscarriage: ‘My Sense Of Loss…’ | Bollywood News
Saim Ayub star in Pakistan’s win over Australia in first T20I | Cricket News
‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান
মৌলভীবাজারে পোস্টার বিহীন নির্বাচন, বেড়েছে স্বচ্ছতা
ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র গলফ মাঠ খুঁড়ে চা চাষের উদ্যোগে নিন্দা
শ্রীমঙ্গলে এনসিপি’র পথসভা
তিন প্রার্থী এক মঞ্চে: চুয়াডাঙ্গা-২ আসন , জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নের অঙ্গীকার।
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে রাঙামাটিতে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাই সুষ্ঠু নির্বাচনের মূল শক্তি -এ কে এম আব্দুল হাকিম
শ্যামনগরের গাবুরাতে স্বাস্থ্য সেবার কারিগর তৈরিতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের উদ্যোগ, ১৫ জন স্বাস্থ্য সেবককে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ
জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্ক করল যুক্তরাজ্য
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করলেন ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবুল কালাম আজাদ – Corporate Sangbad
সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা
