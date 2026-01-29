‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান

ঢাকা: জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির ঘোষিত ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
নির্বাচনি প্রচারের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত পডকাস্টের প্রথম পর্বে তিনি এ কর্মসূচির লক্ষ্য, সুবিধা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তুলে ধরেন।
পডকাস্টে তারেক রহমান জানান, ক্ষমতায় এলে পর্যায়ক্রমে দেশের চার কোটি পরিবারকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’-এর আওতায় আনা হবে। এ কার্ডের মাধ্যমে গৃহিণীরা প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা সহায়তা পাবেন, যা নগদ অথবা পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কেনার কাজে ব্যবহার করা যাবে।
তিনি বলেন, ‘ফ্যামিলি কার্ডের সুফলে পরিবারগুলো সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে। সেই সঞ্চিত অর্থ সন্তানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষায় ব্যয় করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের গৃহিণীরা চাইলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি করতে পারবেন।’
কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি জানান, কর্মসূচিটি পরিবারভিত্তিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথমে গ্রামীণ এলাকা এবং শহরের দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতিটি পরিবারের গৃহকর্ত্রী—মা বা স্ত্রী—কার্ডটি পাবেন, যেখানে নাম, নির্দিষ্ট নম্বর, মেয়াদ ও স্ক্যানযোগ্য চিহ্ন থাকবে।
তারেক রহমান বলেন, ‘এ কর্মসূচি ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করে তোলাই লক্ষ্য।’ এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার সুযোগ পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এদিকে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেন, ‘পডকাস্টের মাধ্যমে তারেক রহমান সরাসরি জনগণের সামনে দলের দর্শন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নযোগ্য অঙ্গীকার তুলে ধরছেন। পর্যায়ক্রমে ফ্যামিলি কার্ডের পাশাপাশি কৃষক কার্ড, পরিবেশ সুরক্ষা, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনাও পডকাস্টে আলোচনায় আসবে।’