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বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ‘ইউট্যাব’ থেকে ঢাবি উপাচার্যের পদত্যাগ

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  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৫ জুন, ২০২৬
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বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ‘ইউট্যাব’ থেকে ঢাবি উপাচার্যের পদত্যাগ


ঢাবি: বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব) থেকে পদত্যাগ করেছেন সংগঠনটির সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম।

শুক্রবার (৫ জুন) সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম।

পদত্যাগের বিষয়টি অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম নিজেও গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগণ জানিয়েছেন, ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে গত ৩১ মে ইউট্যাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম।

পদত্যাগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘বর্তমানে কিছু অনিবার্য ব্যক্তিগত কারণে আমার পক্ষে ইউট্যাবের প্রেসিডেন্টের মতো গুরুদায়িত্ব পালন ও সংগঠনের কার্যক্রমের পেছনে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।’

‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর আমার কাজের পরিধি আরও বেড়েছে। যে কারণে ইউট্যাবের জন্য আগের মতো সময় দেওয়া আমার পক্ষে অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ফলে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং এর গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আমি প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি’, পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করছিলেন ঢাবি উপাচার্য।

এদিকে পদত্যাগের বিষয়ে ইউট্যাবের কয়েকজন শীর্ষ নেতা গণমাধ্যমকে জানান, ব্যস্ততার কারণে তারা পদত্যাগ করেছেন।





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