বিবেক মিডিয়ার পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

নয়ন বাবু : “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, আসুন সবাই বিবেককে জাগ্রত করি” এই স্লোগান কে সামনে রেখে জাপানের প্রথম বাংলা অনলাইন নিউজ পোর্টাল বিবেক মিডিয়া ও সম্প্রীতি’র অর্থায়নে এবং বিবেক মিডিয়ার সম্পাদক ও প্রকাশক পি.আর.প্ল্যাসিড এর সহয়তায় শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
রাজশাহীর তানোর উপজেলার কলমা ইউনিয়নের কেওয়া পাড়ায় শতাধিক অসহায় নারী-পুরুষের মাঝে ২৩ জানুয়ারী (শুক্রবার) বিকেলে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়।
এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিবেক মিডিয়ার বার্তা সম্পাদক ওয়াসিম রেজা, সমাজ সেবক জামাল উদ্দীন, সাহিন আলম সহ স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গগণ।
শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে শীতবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন বিবেক মিডিয়ার সম্পাদক ও প্রকাশক পি.আর.প্লাসিড।
তিনি বলেন, সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।