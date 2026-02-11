বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৫৩ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিমানবন্দরে আটক জামায়াত নেতাকে জব্দকৃত ৭৪ লাখ টাকাসহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
বিমানবন্দরে আটক জামায়াত নেতাকে জব্দকৃত ৭৪ লাখ টাকাসহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর


রংপুর: নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ৭৪ লাখ টাকাসহ আটক ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেইসঙ্গে হস্তান্তর করা হয়েছে জব্দকৃত টাকাও।

রংপুর মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি কে এম আনোয়ারুল ইসলাম কাজল বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা থেকে বিমানযোগে সৈয়দপুরে পৌঁছানোর পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ বেলাল উদ্দিন প্রধানকে টাকাসহ আটক করে। এ সময় তার ব্যাগে থাকা ৭৪ লাখ টাকাও জব্দ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি অসুস্থ বোধ করলে সৈয়দপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে বুকে ব্যথা ও হৃদরোগের আশঙ্কায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (রামেক) হৃদরোগ বিভাগের সিসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। তার উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস থাকায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ছিল, তবে আইসিইউতে নেওয়ার মতো গুরুতর অবস্থা হয়নি।

জামায়াতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, টাকা তার ব্যবসায়িক (গার্মেন্টস) এবং ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনাপত্তি দিয়ে ছাড়পত্র দিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ রুটে নগদ টাকা বহনে কোনো আইনি সীমাবদ্ধতা নেই। জামায়াত নেতারা এ ঘটনাকে ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ ও ‘নাটক’ বলে অভিযোগ করেছেন এবং নির্বাচন বানচালের চেষ্টা বলে দাবি করেছেন।

রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি আমিনুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটিতে হস্তান্তর করা হবে। নীলফামারী পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম বলেছিলেন, টাকা ও নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে পরবর্তী সময়ে যাচাইয়ে টাকা বৈধ প্রমাণিত হওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে (যেমন নির্বাচনি অপরাধের প্রমাণ না পাওয়ায়) তাকে ও টাকা পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বেলাল উদ্দিন প্রধান ঠাকুরগাঁও শহরের হাজিপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং ঠাকুরগাঁও সালন্দর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জেলা জামায়াতের আমিরের দায়িত্ব পালন করছেন। নির্বাচনের আগের দিন এ ঘটনা উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছিল। হস্তান্তরের পর তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।





