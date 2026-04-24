ব্যবসায়ী ইয়াকুব আলী স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার, সুনামগঞ্জ:
সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার ২নং নরসিংপুর ইউনিয়নের নাছিমপুর বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম ইয়াকুব আলীর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসহাবে কাহাফ সুন্নী পরিষদ-এর উদ্যোগে বুধবার (২২ এপ্রিল) রাতে বৃহত্তর নাছিমপুর বাজারে এ আয়োজন করা হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সম্ভাব্য ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বাছিত খান,
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাবুরগাঁও দারুল কোরআন মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা কবির আহমেদ লতিফি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি কামাল হোসেন। পরিচালনা করেন মাওলানা সানোয়ার আলী ও সাধারণ সম্পাদক আলম। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন নাছিমপুর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সানি ইমাম ক্বারি ও হাফিজ নাঈম আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান।
সভায় স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন ক্বারী গিয়াস উদ্দিন, মাওলানা আমিনুর রহমান লতিফি, মোঃ নওশাদ প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা আব্দুল বাছিত খান বলেন, মানুষ মরণশীল—এটি এক চিরন্তন সত্য, যা ঈমানদার, বেইমান, কাফির, মুশরিক, মুরতাদ ও নাস্তিক—সকলেই স্বীকার করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত এমন জীবন যাপন করা, যাতে ইন্তিকালের পর মানুষ আমাদের ভালো কাজের জন্য স্মরণ করে।
তিনি আরও বলেন, আসহাবে কাহাফ ইসলামী সুন্নী পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মরহুম ইয়াকুব আলী সাহেবের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি একজন আদর্শ সংগঠক, সফল ব্যবসায়ী, পরোপকারী ও খাঁটি সুন্নী মুসলমান ছিলেন।
তিনি বলেন, আমাদেরকেও এমন জীবন গঠন করতে হবে, যাতে ইন্তিকালের পর মানুষ তাদের দোয়ায় আমাদেরকে স্মরণ করে। তিনি আসহাবে কাহাফের সকল সদস্যের নেক হায়াত কামনা করেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের তাওফিক কামনা করেন।
এছাড়া তিনি আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দোয়ারাবাজার উপজেলায় আঞ্জুমানে আল ইছলাহ’র পক্ষ থেকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে সমর্থন পাওয়ায় সবার নিকট দোয়া কামনা করেন।
বক্তারা মরহুম ইয়াকুব আলীর সততা, সমাজসেবা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এতে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
শেষে মরহুম ইয়াকুব আলীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।