মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই ২০২৬, ১২:৩০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
ভূঞাপুরে দেড় শতাধিক অবৈধ চায়না জাল জব্দ করে তা জন সম্মুখনে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস ছাত্রকে মারধর করলো জুয়াড়ি ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪৬ জবির পরিবহন ব্যবস্থায় চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম রাশিয়া-ইউক্রেন পালটাপালটি হামলা, শিশুসহ নিহত ১০ ‘I couldn’t eat or drink for three days’: Mirabai Chanu’s sacrifice behind CWG gold | Commonwealth Games News ভূঞাপুরে ২ মাদক সেবীর জেল- জরিমানা Jyotirmayee Nayak Lifts Indian Idol 16 Trophy; Dhanush On Criticism Over His National Award Win | Television News ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ভূঞাপুরে দেড় শতাধিক অবৈধ চায়না জাল জব্দ করে তা জন সম্মুখনে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৭ জুলাই, ২০২৬
  • ৬৯ সময় দেখুন
ভূঞাপুরে দেড় শতাধিক অবৈধ চায়না জাল জব্দ করে তা জন সম্মুখনে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল: টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট অভিযানে দেড় শতাধিক অবৈধ মাছ ধরার চায়না জাল নামক জাল জব্দ করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত জাল জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

সোমবার (২৭ জুলাই ) সকালে উপজেলার অলোয়া ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে প্রায় ১৫০টিরও বেশি অবৈধ কারেন্ট জাল ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জাল জব্দ করা হয়।

অভিযানের নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মাহবুব হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোছাঃ রিমা আক্তার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উপজেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা মোছাঃ রিমা আক্তার জানায়, প্রজনন মৌসুমে মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করে মাছ আহরণ করলে মৎস্য সম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব হাসান বলেন, “মৎস্যসম্পদ রক্ষায় সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। যারা অবৈধভাবে মাছ শিকার করবেন বা নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

স্থানীয় সচেতন মহল এ ধরনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত কর্মকর্তারা জেলেদের বৈধ জাল ব্যবহার এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলার আহ্বান জানান। স্থানীয়রা এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনার দাবি জানান।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ছাত্রকে মারধর করলো জুয়াড়ি

ছাত্রকে মারধর করলো জুয়াড়ি

রাশিয়া-ইউক্রেন পালটাপালটি হামলা, শিশুসহ নিহত ১০

রাশিয়া-ইউক্রেন পালটাপালটি হামলা, শিশুসহ নিহত ১০

ভূঞাপুরে ২ মাদক সেবীর জেল- জরিমানা

ভূঞাপুরে ২ মাদক সেবীর জেল- জরিমানা

Jyotirmayee Nayak Lifts Indian Idol 16 Trophy; Dhanush On Criticism Over His National Award Win | Television News

Jyotirmayee Nayak Lifts Indian Idol 16 Trophy; Dhanush On Criticism Over His National Award Win | Television News

ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের

ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের

আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ

আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom