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ভূঞাপুরে বাড়ির আঙিনায় পাটক্ষেতে গাঁজা চাষ

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  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬
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ভূঞাপুরে বাড়ির আঙিনায় পাটক্ষেতে গাঁজা চাষ

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল: টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে পাটক্ষেতের আড়ালে গাঁজার চাষের অভিযোগে আল আমিন (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এ সময় তার দখলে থাকা ক্ষেত থেকে ১১টি বড় গাঁজা গাছ জব্দ করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইলের সহকারী পরিচালক মো. আহসানুল কবির বুলবুলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা ইউনিয়নের বলরামপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আল আমিন তার নিজ দখলীয় পাটক্ষেতের আড়ালে গাঁজা গাছের চাষ করছেন—এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে জেলা কার্যালয়ের এসআই মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি দল আল আমিনের পাটক্ষেতে অভিযান চালিয়ে ১১টি বড় গাঁজা গাছ উদ্ধার করে এবং তাকে আটক করে।

আটক আল আমিন (৩৮) বলরামপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত বাদশাহ মিয়ার ছেলে।

এ ঘটনায় এসআই মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম বাদী হয়ে আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভূঞাপুর থানায় নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

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