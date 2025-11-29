রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৩৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত La Liga: Dani Olmo scores brace as Barcelona pick up 3-1 victory over Alaves | Football News পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত। ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের Bigg Boss 19 Shock: Reports Claim Shehbaz Badesha Eliminated In Double Eviction, Fans Outraged | Television News Two stands to be named after World Cup winners Harmanpreet Kaur and Yuvraj Singh at PCA Stadium | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৪ সময় দেখুন
ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ৪নং গোবিন্দাসী ইউনিয়ন মহিলা দলের উদ্দ্যোগে গোবিন্দাসী ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গোবিন্দাসী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান শাহীনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাকসুদ জামিল মিন্টুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, সাবেক উপমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টুর সহধর্মিনী বিলকিস সালাম,

বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টুর কন্যা ডাক্তার সাফওয়াত বিনতে সালাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি এডভোকেট গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামান তালুকদার সেলু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার লুৎফর রহমান গিয়াস,উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ফরহাদুল ইসলাম শাপলা, হাবিবুর রহমান তরফদার ভূট্টো, মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার বাবলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলম মন্ডল প্রমুখ।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক

দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী

দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী

দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।

দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।

ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস

ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস

Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News

Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের

ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত
ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত
La Liga: Dani Olmo scores brace as Barcelona pick up 3-1 victory over Alaves | Football News
La Liga: Dani Olmo scores brace as Barcelona pick up 3-1 victory over Alaves | Football News
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক
দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী
দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী
দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।
দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।
ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস
ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস
Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News
Randeep Hooda And Lin Laishram Are Expecting Their First Child; Widow Of Karachi Officer Slams Dhurandhar Trailer | Bollywood News
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়ার আহ্বান হেফাজতের
Bigg Boss 19 Shock: Reports Claim Shehbaz Badesha Eliminated In Double Eviction, Fans Outraged | Television News
Bigg Boss 19 Shock: Reports Claim Shehbaz Badesha Eliminated In Double Eviction, Fans Outraged | Television News
Two stands to be named after World Cup winners Harmanpreet Kaur and Yuvraj Singh at PCA Stadium | Cricket News
Two stands to be named after World Cup winners Harmanpreet Kaur and Yuvraj Singh at PCA Stadium | Cricket News
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST