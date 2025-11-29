ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ৪নং গোবিন্দাসী ইউনিয়ন মহিলা দলের উদ্দ্যোগে গোবিন্দাসী ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
গোবিন্দাসী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান শাহীনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাকসুদ জামিল মিন্টুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, সাবেক উপমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু।
প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টুর সহধর্মিনী বিলকিস সালাম,
বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টুর কন্যা ডাক্তার সাফওয়াত বিনতে সালাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি এডভোকেট গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামান তালুকদার সেলু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার লুৎফর রহমান গিয়াস,উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ফরহাদুল ইসলাম শাপলা, হাবিবুর রহমান তরফদার ভূট্টো, মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার বাবলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলম মন্ডল প্রমুখ।