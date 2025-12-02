ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা পরিষদের ভবনের কাজের শুভ উদ্ভোদন অনুষ্ঠিত।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে ৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার কাজের ব্যয়ে চার তলা বিশিষ্ট উপজেলা পরিষদ ভবনের কাজের শুভ উদ্ভোদন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাহবুব হাসান, এ সময় আরে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি)মোঃ রাজিব হোসেন,উপজেলা প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম,উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ,রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সৌকত এন্ট্রারপ্রাইজ প্রোঃ সাদেয়া বেগম প্রমুখ।