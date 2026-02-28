রবিবার, ০১ মার্চ ২০২৬, ১০:০৬ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে আল্লাহর সাহায্য চাইলেন জামায়াত আমির

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
ঢাকা: মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ বন্ধে আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন জামায়াত আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফাইয়েড পেজে তিনি লেখেন, ইরানসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের দাবানল- হে আল্লাহ, তোমার অসীম মেহেরবানিতে নিভিয়ে দাও। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে পবিত্র রমজানের সংযম, সহনশীলতা ও মানবতার শিক্ষা ধারণ করার তাওফিক দান করো।

নিরীহ নারী-শিশু ও সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষা করো, আহতদের আরোগ্য দাও, বাস্তুচ্যুতদের নিরাপদ আশ্রয় দাও। সমগ্র দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করো- হৃদয়গুলোকে নরম করো, ঘৃণা ও প্রতিহিংসা দূর করো।

হে রব্বুল আলামীন, ন্যায়ের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করো এবং একটি নিরাপদ শান্তির পরিবেশ নিশ্চিত করে দাও। আমীন।





