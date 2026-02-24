বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৫:২০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন হবে: জামায়াত রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযান Pakistan qualification scenario: How can Team Pakistan reach T20 World Cup 2026 semi-final despite England defeat? | Cricket News জামালপুরে ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট আইন লঙ্ঘন করে বেকু দিয়ে ফসলি জমি নষ্ট করে ঘের কেটে,দখল করে অন্যের জমি! প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ বৈধ, অপপ্রচার রুখতে পিসিসিপির তীব্র প্রতিবাদ
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন হবে: জামায়াত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ২৩ সময় দেখুন
মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন হবে: জামায়াত


ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে তিনি এ তথ্য জানান।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সম্ভাব্য নারী সংসদ সদস্যদের বিষয়ে ভুয়া নাম প্রকাশ করে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। সেখানে দাবি করা হচ্ছে যে, দলের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতার স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়রা নারী সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পাচ্ছেন- যা সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। আমরা মনে করি, জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যেই এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।’

‘এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি ইসলামী, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত সংগঠন। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়নসহ সংগঠনের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। এখানে আত্মীয়তা বা স্বজনপ্রীতির কোনো সুযোগ নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দেশবাসীকে অবহিত করতে চাই যে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে। অতএব, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে দেশবাসীকে এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার

মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার

এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার

এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার

মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন

মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News

রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযান

রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযান

জামালপুরে ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট

মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার
মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার
এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার
এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার
মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন
মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন
Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News
Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News
মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন হবে: জামায়াত
মহিলা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন হবে: জামায়াত
রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযান
রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযান
Pakistan qualification scenario: How can Team Pakistan reach T20 World Cup 2026 semi-final despite England defeat? | Cricket News
Pakistan qualification scenario: How can Team Pakistan reach T20 World Cup 2026 semi-final despite England defeat? | Cricket News
জামালপুরে ঘন্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ ডাকাতি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট
আইন লঙ্ঘন করে বেকু দিয়ে ফসলি জমি নষ্ট করে ঘের কেটে,দখল করে অন্যের জমি!
আইন লঙ্ঘন করে বেকু দিয়ে ফসলি জমি নষ্ট করে ঘের কেটে,দখল করে অন্যের জমি!
প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ বৈধ, অপপ্রচার রুখতে পিসিসিপির তীব্র প্রতিবাদ
প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ বৈধ, অপপ্রচার রুখতে পিসিসিপির তীব্র প্রতিবাদ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST