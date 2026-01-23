মাইকে ঘোষণা দিয়ে গরু চোর আটক

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
মৌলভীবাজারের রাজনগরে গরু চুরির চেষ্টাকালে তিন চোরকে আটক করেছে স্থানীয় লোকজন। এসময় চোরদের ব্যবহৃত একটি সিএনজি গাড়ি জব্দ ও ৫টি গরু উদ্ধার করা হয়। পরে তাদেরকে রাজনগর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে উপজেলার মুন্সিবাজার ইউনিয়নের দক্ষিন বালিগাও গ্রামে।
স্থানীয় সূত্রের বরাতে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোররাতে দক্ষিণ বালিগাঁও গ্রামের মানিক মিয়ার বাড়ির গোয়ালঘরে একটি চোরের দল গরু চুরির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। চোরচক্রটি একাধিক দলে বিভক্ত ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। চোরের দল গোয়ালঘর থেকে মোট সাতটি গরু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।
ইউপি সদস্য মাসুম রহমান আরও জানান, পরিবারের এক সদস্যের চিৎকারে আশপাশের লোকজন টের পেয়ে সজাগ হয়ে ওঠেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং এক পর্যায়ে তিনজনকে আটক করতে সম্ভব হয়।
পরে সকালবেলা আটককৃত ব্যক্তিদের একটি সিএনজি গাড়িসহ রাজনগর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশের কাছে হস্তান্তরকৃতরা হলেন- উপজেলার টেংরা ইউনিয়নের ডেফল উড়া গড়ামের সুমন মিয়া, সদর ইউনিয়নের ঘরগাও বাগেরবাজারের সাবুল মিয়া ও পাঁচগাঁও ইউনিয়নের পশ্চিমভাগ গ্রামের তোফায়েল আহমদ।
এ ঘটনায় সাতটি গরুর মধ্যে পাঁচটি গরু উদ্ধার করা গেলেও আরো দুটি গরু উদ্ধারে পুলিশ তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।
এদিকে উপজেলার কর্ণিগ্রামের সেলিম খানের চারলক্ষ টাকা মূল্যের ৩টি গুরু চুরি হয়েছে গত সোমবার ২০ই জানুয়ারী। এ ঘটনায় তিনি রাজনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
এ ব্যাপারে রাজনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে আটককৃত তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
তিনি আরও বলেন, আটককৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে পূর্বে গরু চুরি সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন শেষে মৌলভীবাজার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।