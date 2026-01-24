মালয়েশিয়ায় ময়লা ফেলা-বিরোধী আইনে দুই অভিযুক্তর একজন বাংলাদেশি

ঢাকা: মালয়েশিয়ায় সংশোধিত ময়লা ফেলা-বিরোধী আইন গত ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে। এরপর প্রথমবারের মতো দুই বিদেশির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের একজন বাংলাদেশি এবং অন্যজন ইন্দোনেশীয় নাগরিক।
অনলাইন এশিয়া ওয়ানে এই খবর দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিক সুলতান এমডি (২৮) এবং ইন্দোনেশীয় নাগরিক আনিতা লুকমান (৪৯)। তাদেরকে ১লা জানুয়ারি জোহর বাহরু শহরের কেন্দ্রে ময়লা ফেলার অভিযোগে ২৩ জানুয়ারি আদালতে হাজির করা হয়। আনিতা লুকমান দোষ স্বীকার করেন। আদালত তাকে ৫০০ রিঙ্গিত জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে তাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পাশাপাশি তাকে ছয় মাসের মধ্যে ছয় ঘণ্টার কমিউনিটি সার্ভিস (সামাজিক সেবা) সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়।
মালয় মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুলতান এমডি আদালতে একজন দোভাষীর আবেদন করেন। কারণ তিনি অভিযোগটি পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। তার মামলাটি শুনানির জন্য ২৮শে জানুয়ারি পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।
সলিড ওয়েস্ট অ্যান্ড পাবলিক ক্লিনজিং ম্যানেজমেন্ট করপোরেশন শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে এক বিবৃতিতে জানায়, ১লা জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সারা মালয়েশিয়ায় ময়লা ফেলার অপরাধে মোট ৪১৮টি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০৩ জনই বিদেশি নাগরিক বলে জানানো হয়। ওদিকে দ্য স্টার পত্রিকার প্রতিবেদনে এসডব্লিউ কর্প-এর প্রধান নির্বাহী খালিদ মোহামেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর ১০৩ জনের মধ্যে ৯৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছেন। এর মধ্যে ১৫টি মামলা শিগগিরই আদালতে তোলা হবে।