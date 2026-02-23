সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:১৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
নাগরপুরে মাদ্রাসার ভেতরে চলে মাদকের আড্ডা ভূঞাপুর দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান রমজানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিসি-এসপিদের তৎপর থাকার নির্দেশ দিলেন পার্বত্য মন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত ‘Drop the ego’: Aiden Markram after South Africa thrash India in opening T20 World Cup Super 8 clash | Cricket News ১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি 28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News প্রক্টর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গোবিপ্রবিতে ছাত্রদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

রমজানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিসি-এসপিদের তৎপর থাকার নির্দেশ দিলেন পার্বত্য মন্ত্রী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৩৭ সময় দেখুন
রমজানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিসি-এসপিদের তৎপর থাকার নির্দেশ দিলেন পার্বত্য মন্ত্রী

আহমদ বিলাল খান :

পবিত্র রমজান মাসে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের বিশেষভাবে তৎপর থাকার নির্দেশ দিয়েছেন পার্বত্য মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয় থেকে ফোনে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার ডিসি ও এসপিদের সঙ্গে কথা বলেন।

ফোনালাপে মন্ত্রী বলেন, রমজান মাসে সবাই যেন শান্তিতে ইবাদত করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যেন বাড়তে না পারে, সেই জন্য নিয়মিত বাজার তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। জনগণের জানমাল রক্ষা ও যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও প্রশাসনকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়গুলো আইন অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে হবে।

এছাড়া যানজট কমানো, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক রাখা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, প্রমাণিত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন ধরে রাখতে প্রশাসনের দায়িত্বশীল ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী বলেন, সরকারের চলমান কর্মসূচি সফল করতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসেবামূলক কার্যক্রমে আরও নজর দিতে হবে।

মন্ত্রীর তৎপর নির্দেশনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে রমজানের পবিত্রতা বজায় থাকবে, সাধারণ মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় থাকবে এবং প্রশাসনের দক্ষতা আরও দৃশ্যমান হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
নাগরপুরে মাদ্রাসার ভেতরে চলে মাদকের আড্ডা

নাগরপুরে মাদ্রাসার ভেতরে চলে মাদকের আড্ডা

ভূঞাপুর দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

ভূঞাপুর দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন

দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন

পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত

পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত

১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি

১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি

নাগরপুরে মাদ্রাসার ভেতরে চলে মাদকের আড্ডা
নাগরপুরে মাদ্রাসার ভেতরে চলে মাদকের আড্ডা
ভূঞাপুর দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান
ভূঞাপুর দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান
রমজানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিসি-এসপিদের তৎপর থাকার নির্দেশ দিলেন পার্বত্য মন্ত্রী
রমজানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিসি-এসপিদের তৎপর থাকার নির্দেশ দিলেন পার্বত্য মন্ত্রী
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত
দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন
দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন
পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত
পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত
‘Drop the ego’: Aiden Markram after South Africa thrash India in opening T20 World Cup Super 8 clash | Cricket News
‘Drop the ego’: Aiden Markram after South Africa thrash India in opening T20 World Cup Super 8 clash | Cricket News
১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি
১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি
28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News
28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News
প্রক্টর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গোবিপ্রবিতে ছাত্রদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ
প্রক্টর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গোবিপ্রবিতে ছাত্রদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST