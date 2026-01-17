রাবির ‘এ’ ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘এ’ ইউনিটের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় প্রথম শিফটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব বলেন, “আজ ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম শিফটের পরীক্ষায় আনুমানিক ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয়ে এক ঘণ্টা চলবে।”
তিনি জানান, এবারও রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রক্টরিয়াল বডি, পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
গতকাল অনুষ্ঠিত ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অপ্রীতিকর ঘটনার প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, “গতকাল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছু অপচেষ্টার চেষ্টা ছিল। আমরা সে বিষয়ে সতর্ক ছিলাম এবং আজ আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছি, যাতে মোবাইল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো ধরনের জালিয়াতি করা না যায়। বিষয়টি আমাদের বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে।”
পরীক্ষার সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘সকাল ১১টায় প্রথম শিফটের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা চলছে।’
এ বছর ‘এ’ ইউনিটে আবেদন জমা পড়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৫১৪টি। সে হিসেবে প্রতিটি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রায় ৫৮ জন ভর্তিচ্ছু। এ ইউনিটের আওতায় কলা, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান ও চারুকলা অনুষদের মোট ২৭টি বিভাগ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। গত বছরের মতো এবারও এই ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ১ হাজার ৮৯৭টি।
উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ (বিজ্ঞান) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় আজ ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। আগামী ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।