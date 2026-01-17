শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:১০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘প্রেমের দহন’ নাটকে আপন চৌধুরী Jennifer Lawrence Says Online Trolls Cost Her Sharon Tate Role In Tarantino Film Because She ‘Wasn’t Pretty’ | Hollywood News তারেক রহমানের আগমনে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সভাস্থল পরিদর্শনে Damien Martyn’s emotional ‘I’m back’ post after beating Meningitis: ‘I was placed into a paralysed coma’ | Cricket News Manager Recalls How Priyanka Chopra Met ‘Assistant of The Assistant’ To Find Work In Hollywood | Bollywood News রাবির ‘এ’ ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত Sri Lanka Under-19 49/0 in 6.0 Overs Elvish Yadav Lauds Varun Dhawan’s Haryanvi Accent In Border 2: ‘Bahut Badhiya Laga’ | Bollywood News সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

রাবির ‘এ’ ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৭ সময় দেখুন
রাবির ‘এ’ ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘এ’ ইউনিটের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় প্রথম শিফটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব বলেন, “আজ ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম শিফটের পরীক্ষায় আনুমানিক ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয়ে এক ঘণ্টা চলবে।”

তিনি জানান, এবারও রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রক্টরিয়াল বডি, পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

গতকাল অনুষ্ঠিত ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অপ্রীতিকর ঘটনার প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, “গতকাল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছু অপচেষ্টার চেষ্টা ছিল। আমরা সে বিষয়ে সতর্ক ছিলাম এবং আজ আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছি, যাতে মোবাইল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো ধরনের জালিয়াতি করা না যায়। বিষয়টি আমাদের বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে।”

পরীক্ষার সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘সকাল ১১টায় প্রথম শিফটের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা চলছে।’

এ বছর ‘এ’ ইউনিটে আবেদন জমা পড়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৫১৪টি। সে হিসেবে প্রতিটি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রায় ৫৮ জন ভর্তিচ্ছু। এ ইউনিটের আওতায় কলা, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান ও চারুকলা অনুষদের মোট ২৭টি বিভাগ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। গত বছরের মতো এবারও এই ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ১ হাজার ৮৯৭টি।

উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ (বিজ্ঞান) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় আজ ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। আগামী ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাবি ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু

রাবি ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু

কুবি’র আদিবাসী ছাত্র সংসদের নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায়

কুবি’র আদিবাসী ছাত্র সংসদের নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায়

ঢাবি সাংস্কৃতিক সংসদ’র নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা

ঢাবি সাংস্কৃতিক সংসদ’র নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা

রাবির সি ইউনিটের পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯০ শতাংশ, আটক ৪ ভর্তিচ্ছু

রাবির সি ইউনিটের পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯০ শতাংশ, আটক ৪ ভর্তিচ্ছু

বগুড়ায় চেক প্রতারণায় দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত

বগুড়ায় চেক প্রতারণায় দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় চ্যাটজিপিটিতে উত্তর খুঁজছিলেন ভর্তিচ্ছু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় চ্যাটজিপিটিতে উত্তর খুঁজছিলেন ভর্তিচ্ছু

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST