রামেক হাসপাতালে চালু হলো মনোরোগ বিভাগ

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে “মনোরোগ অন্ত” বিভাগের উদ্বোধন করা হয়েছে।
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা ১২টায় মনোরোগ অন্ত বিভাগ উদ্বোধন করা হয়েছে। যা হাসপাতালের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ২৫ বেড এর ওয়ার্ডটি শুভ উদ্বোধন করেছেন হাসপাতালের বিদায়ী পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহাম্মদ।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের নবাগত পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পি কে এম মাসুদ-উল-ইসলাম, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার মোঃ ফয়সল, উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জহিরুল হক, সহযোগী অধ্যাপক ও মনোরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ মোস্তফা আলীম, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ আজিজুল হক আজাদ, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মনোয়ার তারিক সাবুসহ মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি ও অন্যান্য বিভাগের বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ।