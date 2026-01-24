রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিপক্ষীয় আলোচনা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) আবুধাবিতে রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় চার বছর আগে মস্কো ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর এই প্রথম তিন দেশের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। সংবাদমাধ্যম বিবিসির বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।
আলোচনা ফলপ্রসূ বলে জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা এবং তা শনিবারও অব্যাহত থাকবে। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, এখনই এই আলোচনার ফলাফল নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব তাড়াতাড়ি হবে। তবে আলোচনার প্রধান জটিলতা ভূখণ্ডগত ইস্যু নিয়ে। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার দাবি ইউক্রেন যেন ডোনেৎস্ক অঞ্চলের প্রায় ২৫ শতাংশ এলাকা ছেড়ে দেয়, যা এখনও কিয়েভের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, মার্কিন ও রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে এরই মধ্যেই আলোচনা হয়েছে।
তিনি পোস্টে বলেন, ‘আলোচনার মূল বিষয় হলো রাশিয়াকে এই যুদ্ধ শেষ করতে প্রস্তুত হতে হবে, যা তারা নিজেরাই শুরু করেছে। ইউক্রেনের অবস্থান স্পষ্ট। আমি আমাদের প্রতিনিধিদলের জন্য সংলাপের কাঠামো নির্ধারণ করে দিয়েছি।’
জেলেনস্কি গত মাসে জানিয়েছিলেন, যুদ্ধ শেষ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ২০ দফা পরিকল্পনার প্রায় ৯০ শতাংশ প্রস্তুত, তবে পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চল এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত বিষয়।
তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, রাশিয়াও একই পদক্ষেপ নিলে ডনবাসে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য ইউক্রেন সেনা ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পিছু হটাতে পারে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী, ইউক্রেনের শিল্পসমৃদ্ধ ডনবাস এলাকাকে নিরস্ত্রীকৃত ও মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করা হবে, এর বিনিময়ে কিয়েভ পাবে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা।
আবুধাবিতে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রধান রুস্তেম উমেরভ। তার সঙ্গে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট দফতরের প্রধান কিরিলো বুদানোভ ও আলোচক ডেভিড আরাখামিয়া। শনিবার তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে সেনাবাহিনীর প্রধান স্টাফ আন্দ্রি হনাতভের।
রাশিয়ার পক্ষে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশটির সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ-এর প্রধান জেনারেল ইগর কোস্তিউকভ। এদিকে রুশ বিনিয়োগ দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ আলাদাভাবে মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।
মার্কিন প্রতিনিধিদলে রয়েছেন স্টিভ উইটকফ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারসহ তিনজন প্রতিনিধি। এর আগে তারা বৃহস্পতিবার রাতে পুতিন ও তার দুই সহকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন।
এদিকে বৈঠকের মাঝেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত ইউক্রেন ও রাশিয়া উভয়ই ড্রোন হামলার খবর দিয়েছে। টেলিগ্রামে দেওয়া বার্তায় রাশিয়ার পেনজা অঞ্চলের গভর্নর ওলেগ মেলনিচেঙ্কো জানান, একটি ড্রোন হামলায় পেনজার একটি তেল ডিপোতে আগুন লাগে। অন্যদিকে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ জানিয়েছে, রাতভর ড্রোন হামলায় দেশটির অন্তত ১২টি স্থানে আঘাত হানা হয়েছে।