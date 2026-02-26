শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:৫৮ পূর্বাহ্ন
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

শিকলবাহা মাস্টারহাটে বাজার মনিটরিং, দুই দোকানকে জরিমানা

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
শিকলবাহা মাস্টারহাটে বাজার মনিটরিং, দুই দোকানকে জরিমানা

কর্ণফুলী প্রতিনিধি: অদ্য ২৬/০২/২০২৬ ইং তারিখ কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা মাস্টারহাট বাজারে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত অভিযানে নেতৃত্ব দেন কর্ণফুলী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আল আমিন হোসেন।

বিকাল ৩:০০টা থেকে ৪:০০টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে বাজারের বিভিন্ন দোকান পরিদর্শন করা হয়। এ সময় পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় দুইটি দোকানের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন,২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দুইটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মোট ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

অভিযানকালে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন কর্ণফুলী থানার একটি চৌকস পুলিশ টিম।

ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

