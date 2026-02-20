শ্রীমঙ্গলে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস পালিত

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
ঘড়ির কাঁটা যখন ১২.১মিনিট বেজে ওঠে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল পৌর শহীদ মিনারে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাষা শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুস্পস্তবক নিবেদন করা হয়েছে। মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী (হাজী মুজিব) এর পক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসলাম উদ্দিন সহ বিএনপির নেতৃবৃন্দসহ পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
এ সময় স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স শ্রীমঙ্গল, জনপ্রতিনিধি, বিএনপি’র সহযোগী পৌর যুবদল, উপজেলা পৌর যুবদল, জাসাস সহ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় শ্রীমঙ্গল পৌর শহীদ মিনারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, টুরিস্ট পুলিশ, পৌরসভা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জাসাসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধার সহিত পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।