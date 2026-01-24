সম্প্রীতি ছাড়া পাহাড়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় -দীপেন দেওয়ান কাউখালীতে ধানের শীষের পথসভা

আহমদ বিলাল খান :
রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ও বেতবুনিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির উদ্যোগে শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দিনব্যাপী পথসভা ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন।
পথসভা ও গণসংযোগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি-২৯৯ সংসদীয় আসনের ধানের শীষ প্রার্থী এ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান। এ সময় তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাড়া টেকসই কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায় যখন একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে, তখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে। আমি আশা করি, আপনাদের সমর্থন ও ‘ধানের শীষ’-এ ভোটের মাধ্যমে জয়লাভের পর বাকি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারব।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-উপজাতি বিষয়ক সম্পাদক কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) মনীষ দেওয়ান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার দিপু, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মামুনুর রশীদ মামুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু নাসির চেয়ারম্যান, সাইফুল ইসলাম চৌধুরী ভুট্টো, সাইফুল ইসলাম পনিরসহ জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দ।
কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় মানুষদের উপস্থিতিতে এলাকায় চমৎকার কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায়। প্রার্থী দীপেন দেওয়ান বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে শুধুমাত্র সামাজিক সুস্থতা নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নও নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি স্থানীয় জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান, যাতে উন্নয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়া যায়।