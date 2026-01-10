সরাইল উপজেলার শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন মৃধা আহমাদুল কামাল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬-এ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান (কলেজ) মনোনীত হয়েছেন অধ্যক্ষ মৃধা আহমাদুল কামাল। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার সরাইল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ।
বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবু বকর সরকার এ ঘোষণা দেন।
এ বিষয়ে অধ্যক্ষ মৃধা আহমাদুল কামাল বলেন, ‘জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান (কলেজ) হিসেবে মূল্যায়িত হওয়ায় গর্ব বোধ করছি এবং ভবিষ্যতে আরও কর্মতৎপর হবার প্রেরণা অনুভব করছি। সরকারিভাবে এ কর্মসূচি পালিত হওয়ায় শিক্ষার গুণগত মান আরও বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন আরও অনুপ্রেরণিত হবে বলে মনে করি।’
উল্লেখ্য, মৃধা আহমাদুল কামাল ইতঃপূর্বে তিনবার সরাইল উপজেলার শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিবছরই জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দেশব্যাপী সেরা শিক্ষকদের নির্বাচিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।