সাজিদ হত্যার বিচার দাবিতে ইবিতে ফের মানববন্ধন

কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাজিদ আবদুল্লাহ হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
এ সময় শিক্ষার্থীরা- ‘জাস্টিস ফর সাজিদ’, ‘হত্যার ১৮৬তম দিন আজ, আর কত অপেক্ষা?’, ‘সাজিদ ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে?’, ‘প্রশাসনের হেলাফেলা মানি না মানব না’ ও ‘কার ভয়ে প্রশাসন চুপ?’ ইত্যাদি লেখা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।
কর্মসূচি শেষে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য কার্যালয়ে গিয়ে হত্যাকাণ্ডের তদন্তের অগ্রগতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করেন।
এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে সাজিদ হত্যা মামলার অগ্রগতির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কথা বলবেন বলে আশ্বস্ত করেন।
এর আগে, গেল বছর ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আজিজুর রহমান হল সংলগ্ন পুকুর থেকে সাজিদ আব্দুল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তে শেষে ভিসেরা রিপোর্টে ওই শিক্ষার্থীর শ্বাসরোধে হত্যা হয়েছে বলে জানা যায়। বর্তমানে সিআইডি এই তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। হত্যা পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাসে একাধিকবার বিচারের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে।