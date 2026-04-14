সাপাহারে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ নওগাঁর সাপাহারে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে এ শোভাযাত্রা বের করা হয়।
শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সংসদ সদস্য (নওগাঁ-১) মোস্তাফিজুর রহমান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোমানা রিয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফরিদুল ইসলাম, অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, সাপাহার উপজেলা বিএনপি সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী বেনু, সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার জাহান চৌধুরী লাবুসহ উপজেলা দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকরা।
র্যালি শেষে জাতীয় সংসদ সদস্য বৈশাখী উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জবই বিলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশ নেন। অপরদিকে বিকেলে উপজেলার হোসেন ডাঙ্গা গ্রামে রাস্তার ওপর ১১ মিটার ব্রিজ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন তিনি। 🎉🌿