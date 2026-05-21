সাপাহারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

সাপাহার (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর সাপাহার চৌধুরী চাঁন মোহাম্মদ মহিলা ডিগ্রী কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ও চৌধুরী চাঁন মোহাম্মদ মহিলা ডিগ্রি কলেজের আয়োজনে কলেজ ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার (২১ মে) বেলা ১১ টায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ আবু এরফান আলী।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রুমানা রিয়াজ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার জাহান চৌধুরী (লাবু) সহ কলেজের শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী সহ অনেকেই।