সিরাজগঞ্জে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে অনশন

সিরাজগঞ্জ: জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছানোয়ার হোসেন সানুকে দল থেকে বহিষ্কার, গ্রেফতার দাবিতে অনশন শুরু করেছে ইসলামিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শাফিন আহমেদ জিসানের পরিবার। সেই সঙ্গে পরিবারটি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে শহরের বাজার স্টেশন এলাকায় অনশন কর্মসূচি শুরু করেন জিসানের মা শাপলা আহমেদ। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তার ছেলে ও পরিবারের সদস্যরা প্রাণনাশের হুমকির মধ্যে রয়েছেন। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ দিলেও কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাধ্য হয়ে এ কর্মসূচিতে নেমেছেন।
অনশনস্থলে শাপলা আহমেদ বলেন, ‘তার সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে তারা চরম উদ্বেগে রয়েছেন। হুমকিদাতাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।’
পরিবারের দাবি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছানোয়ার হোসেন সানু নিয়মিত শাফিন আহমেদ জিসানকে হত্যার হুমকি, অশালীন ভাষায় গালিগালাজ এবং পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছেন। এ সব অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তারা অভিযোগ করেন।
এর আগে সোমবার (২৭ জুলাই) সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শাপলা আহমেদ জানান, রোববার (২৬ জুলাই) রাতে মোবাইল ফোনে তার ছেলেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তার স্বামী ও সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ইন্নাকেও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ সংক্রান্ত একটি কল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বলেও দাবি করা হয়।
পরিবারের পক্ষ থেকে ছানোয়ার হোসেন সানু ও তার ভাই সনি আহমেদ শামীমের দ্রুত গ্রেফতার, সানুর দলীয় বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়েছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পরিবারটি। এ ঘটনায় সোমবার রাতে শাপলা আহমেদ সিরাজগঞ্জ সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
এর আগে পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছেও আবেদন এবং পুলিশ সুপারের কাছে পৃথক লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।