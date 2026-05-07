বৃহস্পতিবার, ০৭ মে ২০২৬, ১০:০৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ও বন্দর নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ডের নিরলস ভূমিকা প্রেস ব্রিফিং-এ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান IPL 2026: In disbelief! Yuzvendra Chahal’s reaction to dropped catches goes viral – Watch | Cricket News কৃষকদল নেতার উদ্যোগে সড়কের গর্ত ভরাট, ড্রেনেজ না থাকায় দুর্ভোগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডবাসী সোয়াবিন তেলের বোতলের ভিতর মাছি ? Trisha Krishnan Likely To Join TVK; Smriti Mandhana’s Friend Files Case Against Palash Muchhal | Tamil Cinema News নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা ঠাকুরগাঁওয়ে মাশরুম চাষে উদ্ভুদ্ধকরণ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত কালিয়াকৈরে রেলওয়ে জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে তোলা শতাধিক দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে গ্রাম্যমান আদালত নাগরপুরে সাঁড়াশি অভিযানে অবৈধ ড্রেজার ধ্বংস; দুই ব্যক্তিতে জেল ও জরিমানায় দন্ড সেন্টমার্টিন ও টেকনাফে পৃথক অভিযানে ১০ মাদক কারবারি ও ৩ পণ্য পাচারকারী আটক
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ও বন্দর নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ডের নিরলস ভূমিকা প্রেস ব্রিফিং-এ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৭ মে, ২০২৬
  • ৫৯ সময় দেখুন
সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ও বন্দর নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ডের নিরলস ভূমিকা প্রেস ব্রিফিং-এ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা:

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে বলে জানিয়েছেন কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা।

চট্টগ্রামে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কোস্ট গার্ড দেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্রসীমা, উপকূলীয় এলাকা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমুদ্র বন্দরসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখা এবং বাণিজ্যিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

তিনি বলেন, চট্টগ্রামসহ দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করছে। এসব বন্দরকে কেন্দ্র করেই দেশের শিল্প, জ্বালানি সরবরাহ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। নিরাপদ ও কার্যকর বন্দর ব্যবস্থাপনা দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোস্ট গার্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি জানান, বহিঃনোঙর ও সমুদ্রপথে নিয়মিত টহল, নজরদারি ও বিশেষ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে চোরাচালান, ছিঁচকে চুরি এবং জাহাজে অবৈধ কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। গত দেড় বছরে ১,৩২০টিরও বেশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৪৭টি বাণিজ্যিক জাহাজে বোর্ডিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে Piracy ও petty theft প্রতিরোধ করা হয়েছে। এছাড়া চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করে কয়েকটি জাহাজে দ্রুত ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কোস্ট গার্ডের কার্যকর ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ২৯টি বাণিজ্যিক জাহাজ “Letter of Appreciation” প্রদান করেছে, যা সংস্থাটির প্রতি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের আস্থার প্রতিফলন।

বন্দর কার্যক্রমে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে ৪,২৭৩টি বাণিজ্যিক জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১০.৫০ শতাংশ বেশি। একই সময়ে কার্গো হ্যান্ডলিং ১৩৮.১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে, যা ১১.৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। এ সময় বন্দরের মাধ্যমে ৫,৪৬০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে, যা একটি রেকর্ড।

আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ReCAAP ও IMO-এর মূল্যায়নে চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা রেটিং উন্নত হয়েছে। ২০২৪ সালে ১৩টি Piracy/Petty theft ঘটনার তুলনায় ২০২৫ সালে তা কমে ৪টিতে নেমে এসেছে। ২০২৬ সালে এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজের আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বীমা প্রিমিয়াম হারেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আরও বলেন, দেশের উপকূলীয় ও সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সুনীল অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কৃষকদল নেতার উদ্যোগে সড়কের গর্ত ভরাট, ড্রেনেজ না থাকায় দুর্ভোগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডবাসী

কৃষকদল নেতার উদ্যোগে সড়কের গর্ত ভরাট, ড্রেনেজ না থাকায় দুর্ভোগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডবাসী

সোয়াবিন তেলের বোতলের ভিতর মাছি ?

সোয়াবিন তেলের বোতলের ভিতর মাছি ?

Trisha Krishnan Likely To Join TVK; Smriti Mandhana’s Friend Files Case Against Palash Muchhal | Tamil Cinema News

Trisha Krishnan Likely To Join TVK; Smriti Mandhana’s Friend Files Case Against Palash Muchhal | Tamil Cinema News

নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা

নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা

ঠাকুরগাঁওয়ে মাশরুম চাষে উদ্ভুদ্ধকরণ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁওয়ে মাশরুম চাষে উদ্ভুদ্ধকরণ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কালিয়াকৈরে রেলওয়ে জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে তোলা শতাধিক দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে গ্রাম্যমান আদালত

কালিয়াকৈরে রেলওয়ে জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে তোলা শতাধিক দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে গ্রাম্যমান আদালত

সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ও বন্দর নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ডের নিরলস ভূমিকা প্রেস ব্রিফিং-এ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ও বন্দর নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ডের নিরলস ভূমিকা প্রেস ব্রিফিং-এ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
IPL 2026: In disbelief! Yuzvendra Chahal’s reaction to dropped catches goes viral – Watch | Cricket News
IPL 2026: In disbelief! Yuzvendra Chahal’s reaction to dropped catches goes viral – Watch | Cricket News
কৃষকদল নেতার উদ্যোগে সড়কের গর্ত ভরাট, ড্রেনেজ না থাকায় দুর্ভোগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডবাসী
কৃষকদল নেতার উদ্যোগে সড়কের গর্ত ভরাট, ড্রেনেজ না থাকায় দুর্ভোগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডবাসী
সোয়াবিন তেলের বোতলের ভিতর মাছি ?
সোয়াবিন তেলের বোতলের ভিতর মাছি ?
Trisha Krishnan Likely To Join TVK; Smriti Mandhana’s Friend Files Case Against Palash Muchhal | Tamil Cinema News
Trisha Krishnan Likely To Join TVK; Smriti Mandhana’s Friend Files Case Against Palash Muchhal | Tamil Cinema News
নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা
নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা
ঠাকুরগাঁওয়ে মাশরুম চাষে উদ্ভুদ্ধকরণ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত
ঠাকুরগাঁওয়ে মাশরুম চাষে উদ্ভুদ্ধকরণ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত
কালিয়াকৈরে রেলওয়ে জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে তোলা শতাধিক দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে গ্রাম্যমান আদালত
কালিয়াকৈরে রেলওয়ে জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে তোলা শতাধিক দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে গ্রাম্যমান আদালত
নাগরপুরে সাঁড়াশি অভিযানে অবৈধ ড্রেজার ধ্বংস; দুই ব্যক্তিতে জেল ও জরিমানায় দন্ড
নাগরপুরে সাঁড়াশি অভিযানে অবৈধ ড্রেজার ধ্বংস; দুই ব্যক্তিতে জেল ও জরিমানায় দন্ড
সেন্টমার্টিন ও টেকনাফে পৃথক অভিযানে ১০ মাদক কারবারি ও ৩ পণ্য পাচারকারী আটক
সেন্টমার্টিন ও টেকনাফে পৃথক অভিযানে ১০ মাদক কারবারি ও ৩ পণ্য পাচারকারী আটক
ভূঞাপুরে পৃথক অভিযানে ৩ মাদক কারবারি গ্রেফতার
ভূঞাপুরে পৃথক অভিযানে ৩ মাদক কারবারি গ্রেফতার
কর্ণফুলীতে “হাত কাটা বাইল্লা’র” বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সাধারণ মানুষদের হয়রানির অভিযোগ
কর্ণফুলীতে “হাত কাটা বাইল্লা’র” বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সাধারণ মানুষদের হয়রানির অভিযোগ
টাঙ্গাইলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ
টাঙ্গাইলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ
ভূঞাপুরে শ্রমিক দিবসে র‌্যালি-পথসভা শেষে আকর্ষণীয় লাঠিখেলা
ভূঞাপুরে শ্রমিক দিবসে র‌্যালি-পথসভা শেষে আকর্ষণীয় লাঠিখেলা
‘Don’t count Vaibhav Sooryavanshi’s age’: Shikhar Dhawan’s bold India debut statement | Cricket News
‘Don’t count Vaibhav Sooryavanshi’s age’: Shikhar Dhawan’s bold India debut statement | Cricket News
Firing Outside Salman Khan’s House Was Attempt To Kill Him, Bodyguard Tells Court | India News
Firing Outside Salman Khan’s House Was Attempt To Kill Him, Bodyguard Tells Court | India News
Jacqueline Fernandez To Return To Cannes Film Festival 2026, Actress Finalising Red Carpet Looks | Bollywood News
Jacqueline Fernandez To Return To Cannes Film Festival 2026, Actress Finalising Red Carpet Looks | Bollywood News
হাওরের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহন করুন : সরকারকে বাংলাদেশ ন্যাপ
হাওরের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহন করুন : সরকারকে বাংলাদেশ ন্যাপ
IPL 2026: ‘We are keeping it simple’- Ruturaj Gaikwad eyes playoff push after big win vs MI | Cricket News
IPL 2026: ‘We are keeping it simple’- Ruturaj Gaikwad eyes playoff push after big win vs MI | Cricket News
হাতিয়ার কৃতি সন্তান মোহাম্মদ আলী নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত
হাতিয়ার কৃতি সন্তান মোহাম্মদ আলী নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom