স্কুল ব্যাগে বিশেষ কৌশলে ৮ হাজার ইয়াবা পাচারের সময় ৩ রোহিঙ্গা মাদক কারবারি আটক

চট্টগ্রাম, ২৪ জুন ২০২৬:
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় চট্টগ্রামের বিশেষ অভিযানে স্কুল ব্যাগে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা ৮ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার এবং ৩ জন রোহিঙ্গা মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।
গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ২৩ জুন ২০২৬ তারিখে সহকারী পরিচালক **রামেশ্বর দাস** এর তত্ত্বাবধানে এবং পরিদর্শক **শেখ আবুল কাশেম** এর নেতৃত্বে কর্ণফুলী থানাধীন চট্টগ্রাম-আনোয়ারা সড়কের ক্রসিং এলাকার ফুলকলি নামক দোকানের সামনে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী **সোদিয়া এ্যারো** পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালানো হয়।
তল্লাশিকালে বাসের এ-৩, এ-৪ এবং বি-৪ নম্বর সিটে বসা তিন যাত্রীর দখলে থাকা স্কুল ব্যাগ থেকে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা **৮,০০০ (আট হাজার) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট** উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই সংশ্লিষ্ট তিনজনকে আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন মো. আনোয়ার (২৫), মো. সোফাইদ (২৪) এবং মোহাম্মদ খান (২৩)। তারা সবাই কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালী রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা স্বীকার করেছে যে তারা রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এলাকা থেকে ইয়াবাগুলো সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ চক্রের মূল হোতা ও অন্যান্য জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপপরিদর্শক বাদী হয়ে কর্ণফুলী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদক পাচার ও কারবারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।