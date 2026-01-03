স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত ভেনেজুয়েলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলা নিরাপদ ও স্থিতিশীল না হওয়া এবং দেশটিতে ‘সঠিক ও বিচক্ষণভাবে’ ক্ষমতা হস্তান্তর করা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই ভেনেজুয়েলা চালাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করার পর ফ্লোরিডার স্থানীয় সময় রাত ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প বলেন, ‘অত্যন্ত দ্রুততা ও নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের সেনারা মাদুরোকে আটক করেছে। অভিযানের সময় ভেনেজুয়েলার সেনারা প্রস্তুত থাকলেও আমাদের বাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’
ভেনেজুয়েলা নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা
সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্র অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেনেজুয়েলার “দেশ পরিচালনা” করবে এবং দেশটির তেল অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে কাজ করবে। তবে কতদিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে থাকবে, সে বিষয়ে তিনি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করেননি।
তিনি বলেন, ‘খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভেনেজুয়েলার সামরিক সক্ষমতাকে সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশটির কিছু সামরিক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মধ্যরাতে অত্যন্ত সফলভাবে মাদুরোকে বন্দি করেছে।’
প্রয়োজনে ভেনেজুয়েলায় দ্বিতীয় বড় সামরিক অভিযান চালানো হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। তবে তিনি যোগ করেন, প্রথম অভিযান সফল হওয়ায় নতুন করে হামলার সম্ভাবনা আপাতত নেই।
এ সময় ট্রাম্প আরও জানান, আটক মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার মুখোমুখি করা হবে।
পরবর্তী নেতৃত্ব নিয়ে বার্তা
ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোকে ক্ষমতায় আনা সম্ভব কি না, তা এখনো বিবেচনাধীন।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ-এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘নরওয়েতে অবস্থানরত মাচাদোকে ভেনেজুয়েলার নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে সমর্থন দেওয়া হবে কি-না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘ভেনেজুয়েলার একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন। নির্বাচন কেমন ছিল, তা আমি জানি না। তবে মাদুরোর নির্বাচন ছিল লজ্জাজনক।’
এদিকে মারিয়া করিনা মাচাদো ভেনিজুয়েলায় একজন বিরোধী প্রার্থীকে নেতা হিসেবে বসানোর আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যদিকে কাউন্টির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, মাদুরোই দেশের প্রধান। রাজধানীর ভেনেজুয়েলার বাসিন্দারা মার্কিন অভিযানের প্রতি মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, কেউ কেউ “ইতিবাচক পরিবর্তন” উদযাপন করছেন এবং কেউ কেউ বলছেন যে মাদুরোর গ্রেফতার “আরও খারাপ সংঘাতের” সৃষ্টি করেছে।